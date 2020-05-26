【何鴻燊逝世】賭王曾指最愛元配　大房命途坎坷長子猷光車禍身亡

何鴻燊今日（26日）逝世，終年98歲。他一生人有四位太太，近年大家對三房和四房的認識較多，不過其實他跟大房黎婉華也有一段故事。黎婉華出身於顯赫的律師家庭，曾被稱為澳門第一美人，其氣質長相一直被指與瑞典女星英格列‧褒曼（Ingrid Bergman）相似。何鴻燊20歲時認識到黎婉華的大姐夫，經介紹下認識了她，之後對她展開熱烈追求。並於1942年結婚，結婚後，賭王的生意愈做愈大，被指旺夫的黎婉華為他誕下一子三女。黎婉華在2004年離世，當時何鴻燊為她舉行了隆重的葬禮，不僅親自揀選墓地，並以「愛妻何黎婉華夫人」為名訃聞悼念她。他又曾說：「最愛的已去世。」可見他們之間的感情深厚。

黎婉華年輕時是絕色美人。（網上圖片）

黎婉華和賭王有一子三女︰何超英、何猷光、何超賢和何超雄。不過，長房唯一兒子何猷光和長女何超英，都先後過身，命途坎坷。何猷光在1948年出生，於1981年，他和英國模特兒妻子Suki Potier在葡萄牙里斯本因車禍而一同離世，猷光終年33歲，只留下兩個女兒︰當年只有6歲的家華和3歲的家文。何鴻燊和元配黎婉華更因此大受打擊，悲傷不已。家華在2003年嫁給美國人Michael，誕下一女，可惜於2009年離婚，2016年家華更驗出患乳癌第三期，現已成功抗癌。

何超英和何猷光感情深厚。（網上圖片）

而長女何超英於1947年出生，她繼承了母親的美貌，她和弟弟猷光被公認是賭王最漂亮的一對子女，兩人的感情也異常深厚。超英曾到英國主修法律，回來後在父親的服裝店幫忙打理生意做買手，備受賭王的疼愛。1981年，與「殯儀大王」的兒子離婚，再加上猷光同年離世，本來性格開朗的超英，性情大變，隨後帶着女兒在世界各地進行了長達十多年的旅行。她回港後深居簡出，到至2014年12月，何超英因器官衰竭於香港養和醫院逝世，終年67歲。

賭王孫女何家文。（網上圖片）

至於三女何超賢出生在1958年，曾在美國生活7年，是一名雕塑家，丈夫是平民出身的丹麥藝術家，超賢在香港蘭桂坊開設畫廊。而幼女何超雄出生於1962年，早年專注狗場工作，近年活躍物業市場，狂掃豪宅及商廈，又在澳門和葡萄牙等地擁有物業，以及發展髮型屋、寵物診所等生意。打扮男性化的超雄曾經說過自己不需要人追求，狗是她的第一位。多年來，超雄前後跟新疆姑娘Golly和同性好友梁彩意過往甚密。而超雄也非常有孝心，為了紀念自己的母親，何超雄以母親的名字開設一間佔地兩層的腳底按摩及髮廊「婉華軒」。