降魔的2.0│楊證樺黑影做戲成焦點　年少曾淪落街頭經歷淒慘童年

由馬國明、黃智雯、胡鴻鈞、劉佩玥、鄧佩儀和譚凱琪主演的熱播劇《降魔的2.0》劇情就講到降魔人「施萊斯」鄧佩儀曾在弟弟「施勞斯」麥凱程病危時用自己的靈魂與惡魔做交易，以其靈魂換取施勞斯的康復，並於十年後收回其靈魂，而施萊斯會在靈魂被收回後死亡，才救到弟弟施勞斯的生命，相當感人。當中飾演的魔鬼楊證樺，全場以黑影登場，連真面目都未看不清楚，戲份竟已完結。

劇情講到「施勞斯」麥凱程病危，「施萊斯」鄧佩儀不停祈禱！（電視截圖）

惡魔出現引誘「施萊斯」鄧佩儀做靈魂交易！（電視截圖）

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現年44歲的楊證樺在1996年在美國紐約的全球華人新秀歌唱大賽中，並取得當地冠軍，同年回流香港加入無綫做合約演員，至今已經26年。他早年於美國波士頓出生，成長過程中經常往來香港和美國，直到1989年正式回到美國唐人街定居。他接受《香港01》訪問時透露自己的童年的確非常艱苦：「好細個父母已經走咗，之後我同後父生活，曾經一度流落街頭，所以童年都比較艱苦，呢段經歷都令我比較捱得。」

唱歌出身！（梁碧玲攝）

至於在《降魔的2.0》全程以黑影現身，楊證樺表示未有感到可惜：「其實我係劇入面客串一場戲，講靈魂交易，呢個角色都好重要，可以話係終極魔鬼。（之後會唔會見樣？）唔會啦，得一場戲，不過一啲都唔Hea，我都試咗兩次造型，套西裝同個襟章都係度身訂造，成個過程都好認真。（但會唔會厭少戲份？）唔會，每個角色、機會同對白都好重要。一部戲嘅成功係靠台前幕後每一個人，所以每一個人都好重要。」

唔見樣都冇所謂！（電視截圖）

而楊證樺另一身份是餐廳老闆，他曾經營甜品店、拉麵店、海鮮店和火鍋店，問到生意會否受疫情影響時，他稱：「其實我喺疫情前已經退咗股，諗住專心湊仔同演戲，都算比較幸運，都賺咗少少。（嚟緊會唔會做其他生意？）可能都會開始做寵物保健品之類。」

演過不少經典角色！（IG/@manyeung）

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同場加映：鄧佩儀出浴被胡鴻鈞潛入強吻

正所謂打者愛也，施萊斯（鄧佩儀飾）和豪仔（胡鴻鈞飾）會不會一吻定情呢？（《降魔的2.0》電視截圖）

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