【降魔的2.0】一日7次「蔣志光」　一日4套劇分飾7個角色好易撈亂

無綫劇集《降魔的2.0》講到馬季（馬國明飾）的養母阿姐（謝雪心飾）與莫有為（蔣志光飾）的網友，艾鐵文、祁仁、葉學明三人到長洲見面，被馬季誤會而更鬧她「在度假屋失身、三王一后、三日兩夜」，鬧出不少笑話。星期四（21/5）一集中，蔣志光更需要一人分飾同時出現於幕前，十分考驗演技。

《降魔的2.0》中蔣志光一人分飾三個不同的人物。（《降魔的2.0》電視截圖）

其實這個一人分飾三角的設定，其實也是刻意安排的，還記得朱千雪出現的一幕嗎？監製方駿釗接受《香港01》訪問時就提及：「其實係特登嘅，因為諗起佢好經典嗰套《EU超時任務》，就改咗佢（原先）嗰Part，等觀眾多啲聯想，TVB其實係一個好大宇宙嚟。」

《降魔的2.0》中蔣志光一人分飾三個不同的人物，也是劇中另一個彩蛋。（《降魔的2.0》電視截圖）

其實艾鐵文、祁仁、葉學明三個角色都是蔣志光在《鬼同你OT》、《實習天使》及《情越海岸線》演過的角色，算是編劇留在《降魔的2.0》中的一個小彩蛋。無獨有偶，同日蔣志光也在晨早重播的《真情》中飾演叉燒炳大仔「阿福」、深夜重播的《仁心解碼II》中飾演精神科醫生連志森以及《高朋滿座》中以飾演「蘇根」，連帶劇中「阿姐」（謝雪心飾）口中經常提及「莫有為」，在同一日總共現7次。真係少啲記性都會撈亂！點擊睇蔣志光7個角色：