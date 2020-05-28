謝和弦舊愛Send比堅尼相R撈　遭製作人一句KO：觀眾只愛看妹妹

台灣綜藝節丹目《小明星大跟班》26日的挑戰主題是請藝人直接致電製作單位，測試能否得到通告。成語蕎選擇打給《國光幫幫忙》，並主動表達願意馬上傳比堅尼照給對方鑒定的意願，沒想到，對方當下直言：「我坦白跟妳講好了，現在的觀眾都喜歡看年輕妹妹。」她聽了似乎有點受到打擊。

成語蕎一開口便表示她已經約3年沒上《國光幫幫忙》了：「我其實很感謝《國光》，當初是因為常常去才被很多人看到，那時候我受到屈哥的最愛這樣，所以很希望看有沒有機會可以再去上《國光》。」

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《國光幫幫忙》的工作人員一聽便向成語蕎表示：「妳應該蠻久沒來了，因為改版之後，屈哥已經不在了欸！」她聽到後尷尬大笑說：「我心碎了～沒關係還有康哥…張立東我也很熟。」

此外，《國光幫幫忙》的工作人員表示，如果想參加「夏日比堅尼運動會」單元的話，需要展露身材且要和男藝人有互動：「我不知道妳有沒有辦法接受啦。」成語蕎聽了搞笑回答：「我最近單身滿久了，所以我願意去就是跟人家交朋友。」

成語蕎接著馬上Send比堅尼相給《國光幫幫忙》的工作人員，對方不禁笑說：「現在都好大方喔！」小鐘在旁邊也笑喊：「半夜那麼爽。」不過，對方看完照片後仍委婉拒絕了，「這個主題單元其實是有年齡限制的…妳應該有適合的單元可以發展。」

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