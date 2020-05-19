雞排妹隨身帶安全套？突擊女神香閨揭房中秘密　意外揭素顏真面目

「雞排妹」鄭家純日前被拍到和一名男子同進出，並且讓男方在家中過夜，遭週刊爆料兩人是砲友關係，事後她則否認澄清對方僅是室友。不過她不諱言自己有固定砲友，還曾被發現包包裡隨時準備著「保險套」，家裡還有一些供男人過夜的用品，引起外界遐想。

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事實上，雞排妹多次大方坦言自己有固定砲友，一個月需要排解性需求2次，至今「交過手」的人數至少有50人，更自爆在發生關係時，最喜歡被對方叫「小母狗」，可以增進兩人情趣，至於現任砲友的身分，她直言：「要拍到得跟我一起飛了。」被猜測砲友身分應是外國人。

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雞排妹也分享自己的床戰經驗，坦言很討厭聽到床伴問：「我跟誰比起來誰比較厲害」、「妳到了沒有。」她舉例過去曾遇過尷尬經驗，對方問：「我跟妳男友誰比較厲害？」她坦言這種情況讓人很為難，「因為你已經是這種情況了，那怎麼會覺得需要問呢？因為這個講出來一定是很傷人的真相。」她認為這句是個大雷點，奉勸網友不要隨便問。

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