【降魔的2.0】馬國明麥凱程前世竟與降魔人天宇有關　編審率先爆

由馬國明、黃智雯、胡鴻鈞、劉佩玥、鄧佩儀和譚凱琪主演的熱播劇《降魔的2.0》每集內容都相當精彩，昨晚（26日）一集片尾就講到醉酒的羅小姐（譚凱琪飾），在金魚街巧遇正在降魔的施勞斯（麥凱程飾），令她想起自己700多年前的降魔人丈夫天宇，原來這一幕暗藏重大玄機。

譚凱琪想起700年前的丈夫天宇！（電視截圖）

雖然前幾集就講到羅小姐原來在700幾年前是一名降魔人天宇（羅天宇飾）的妻子允瑩，由於丈夫遭海魔殲滅，令她傷心欲絕跳海自盡。網民估魔由心生，由於允瑩對愛人的執念，一直等待降魔人丈夫回來，令她化身為「海魔」Thalassa。而編審羅佩清在上一部劇集《金宵大廈》中，同樣講述了前世今生的宿命愛情，而在《降魔的2.0》加插了古裝戲份，似乎也想把輪回的議題帶到這個系列，講到生生世世降魔伏妖的宿命浪漫，還是為責任、為當下、為愛而降魔伏妖的手扼天命……

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當中更有不少網民猜測降魔人施勞斯或者馬季（馬國明飾）極有可能是天宇的今生，而編審羅佩清接受《香港01》訪問時就講到：「Thalassa係搵緊一個宿敵嘅轉世，一個降魔人。所有佢會叫豪仔（胡鴻鈞飾）幫手搵唔同嘅降魔人，當中會有唔同嘅試煉，過晒咁多關就係宿敵，而施勞斯或者馬季都有可能。」而監製方駿釗回應指：「勞斯一定唔係天宇嘅轉世，咁馬國明呢......我哋都唔知。」

兩位都有可能是天宇轉世！（劇照）

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