梁潔華為家庭退出娛樂圈轉行做保險　黃日華幫妻子拉客做業績王

黃日華妻子梁潔華於昨日（26日）因不敵癌症逝世，終年59歲。梁潔華曾經活躍於幕前，直到於1992年為了照顧女兒黃芷晴退出娛樂圈，並於1994年轉投保險界做保險經紀，業績更多次排頭三甲，成績優異。

黃日華與太太梁潔華結伴而來捧馬仔場。

梁潔華於1979年畢業於TVB藝員訓練班，曾參演多部電視劇，包括《上海灘》、《上海灘續集》、《花艇小英雄》、《萬水千山總是情》、《儂本多情》、《工字打出頭》、《都市方程式》、《太平天國》等等，主要都是飾演一些刁蠻任性的少女或婦人等角色，只不過當時80年代電視台已經有汪明荃、鄭裕玲、李司棋、黃淑儀和趙雅芝等多名花旦助陣，所以梁潔華並未有太多演出機會，大多數都僅限參與綜藝節目的表演，又或者在《歡樂今宵》中擔任「歡樂小姐」，其後才被安排加入劇組，因此演藝之路未有同期的訓練班同學來得順利。

一家人的合照。（IG@黃芷晴）

一家三口好溫馨。（微博：@黃日華）

梁潔華和黃日華於1982年拍拖，並於1988年結婚成夫妻後，於1990年跟隨丈夫一同離開無綫轉投亞視。不過，她生下女兒之後就決意退出娛樂圈，並轉行做保險經紀。據悉，當年黃日華經常遊說身邊的人幫太太買保險，甚至為太太牽線安排洽談，有時間的話更會一同出席。因此，梁潔華投身保險界短短11個月，就已經成為公司前十名營業額最高的推銷員，工作一年半更升職成為經理。

黃日華和梁潔華的女兒黃芷晴。（資料圖片）

當年梁潔華曾經透露自己每年的業績都很穩定，一直排行頭三甲，而她出席保險公司頒獎禮時，更在台上感謝坐在台下一直全力瞓身支持她的丈夫黃日華，夫妻情深。