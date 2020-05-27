黃日華、梁潔華結婚32年甘苦與共　為老婆每月10萬醫藥費狂登台

黃日華與梁潔華結婚多年，一直恩愛非常。（微博＠黃日華）

黃日華與太太梁潔華同是無綫藝員訓練班出身，二人於1980年拍攝《京華春夢》時認識，並在82年開始拍拖，至88年結婚，婚後育有一女黃芷晴。梁潔華於婚後淡出娛樂圈，轉職保險界，2013年梁潔華患上俗稱血癌的「急性骨髓性白血病」，令佢嘅銀婚紀念日要在病榻中度過。

黃日華早年為了老婆的醫藥費而頻頻到內地登台。

梁潔華近年持續抗癌，多次進出醫院接受化療、檢查等，為了鼓勵老婆，黃日華曾做出不少貼心舉動：發布夫婦25年前合照並留言「永遠恩愛！」證明生死與共，又不時在網上公開表達對老婆的愛意，以「親愛的」稱呼對方；此外，有傳為了付得起每月10萬醫藥費，黃日華常返大陸出騷，一有時間便返港陪老婆進醫院接受化療，並在家中種色花卉讓老婆心情放鬆，黃日華曾表示：「老婆係自己娶返嚟，要畀佢最好嘅生活，愛佢、保護佢、疼佢。」非常深情。

為了令太太有舒適的休養環境，黃日華買入大埔比華利山三千呎別墅。（鍾偉德攝）

梁潔華早年接受訪問時，透露在化療時，因擔心甩頭髮等問題而身心痛苦患上抑鬱症，幸得老公支持，陪佢走過難關。梁潔華又指在外人眼中恩愛非常，但亦試過嗌離婚：「佢問個女跟邊個，芷晴話要跟媽咪，佢即刻唔想離，唔係乜嘢都冇晒。」訪問中，梁潔華亦透露接受抗癌治療期間，黃日華除堅持讓自己住私家醫院單人病房外，又買入大埔比華利山逾三千呎獨立屋，令生活更清靜，並盡量將工作時間縮短。梁潔華感激丈夫的不離不棄，讚他是100分好老公。

黃日華在內地節目透露退隱原因。

身為「愛妻號」嘅黃日華，於95年拍攝《包青天》時，與蔡少芬傳出緋聞，有指當時黃日華得知自己成為電視台宣傳工具後，十分不滿，一怒之下一拳打向化妝室玻璃門洩憤，不料右手掌及大拇指被鎅傷，留下吋半長傷口，血流如注，即時送院治理，更縫了兩針。02年，黃日華滿約無綫後，宣布不再參演任何影視作品，但當時並未有透露原因，唯前年他在內地綜藝上，指當年常遭老婆埋怨沒有把心思放在家中，令她兩母女好像生活在單親家庭，故決定在事業高峰時退隱：「工作只可擁有一時，但家庭就係可擁有一世。」