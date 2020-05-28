【降魔的2.0】TVB平衡宇宙再升級　3位「隱藏角色」你一定錯過？

第一輯《降魔的》由蔣志光飾演的莫有為與三名「網友」聊天而帶出TVB劇集的平衡時空，這三名「網友」分別是《情越海岸線》的葉學明、《實習天使》中的祁仁以及《鬼同你OT》中的艾鐵文，而他們三個都是由蔣志光飾演，當中艾鐵文一角更直接過戶，成為《降魔的2.0》的同名重要角色，不過莫有為在《降魔的》尾段已經逝世。

蔣志光一人分飾四角真係冇遺和感。（電視畫面）

朱千雪、謝雪心

早前《降魔的2.0》的劇情講到，梁晶晶（謝雪心飾）代替莫有為與艾鐵文、祈仁以及葉學明結伴到長洲宿營並研究「魔幣」，除了劇情推進之外，其中一個亮點是同劇出現第二個「謝雪心」，而她其實是因應葉學明而由《情越海岸線》「穿越」而來的葉詠珊，而她在《情越海岸線》中也是飾演葉學明的家姐；而早前朱千雪扮鬼截的士遇上馬季（馬國明飾）的一幕，也將《EU超時任務》中的Madam Ling（朱千雪飾）穿越過來。

重溫朱千雪和謝雪心的「穿越過程」：

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仲有三位隱藏角色：

其實除了看得見的謝雪心、朱千雪和蔣志光之外，還有三位沒有真正現身的角色穿越到《降魔的2.0》，他們分別是陳展鵬、李施嬅以及楊秀惠！在葉詠珊登場時，她曾經說過她要趕住幫雯女照顧小朋友，而雯女就是《情越海岸線》中的郭希雯（李施嬅飾），而小朋友的「生父」極有可能是《情越海岸線》中程禮榮（陳展鵬飾）；至於楊秀惠則是來自《鬼同你OT》的羅麗花，而她在該劇中亦真的是艾鐵文的女友，《降魔的2.0》中亦承繼了這段關係。不過楊秀惠的真人未在劇中現過身，只曾經在艾鐵文的手機中出現過。

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同場加映：楊秀惠傳賠錢離巢官網被下架：這樣說對TVB不公平