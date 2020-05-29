【矚目配角】王俊棠兩段愛情疊到應　自認貪花好色：我係衰人！

時間回到2008年，當年52歲的王俊棠（棠哥）3月在九龍維景酒店，舉行小型結婚酒會，正式迎娶年輕9歲空姐女友吳嘉莉（Susan），掌心一直冒汗的他在八両金、喬寶寶、寶珮如、鄧英敏等好友見證下，以一首《遲來的愛》向新娘表達愛意，場面可謂溫馨動人，而Susan亦在台上講了一番肺腑之言，直認這段愛情得來不易：「王師奶呢份工一啲都唔易做，試用期咁長先被錄用，會好好珍惜。」婚後多年，各大報章雜誌的追蹤記者間中亦遇見棠哥和太太賣甩兩個仔撐枱腳，夫婦仍然恩愛，兩人感情如昔。不過，2020年的今日，棠哥講起感情事卻自認衰人：「我奸㗎，專呃女仔！」原來，他曾經擁有兩段重疊的感情線。 攝影：陳順禎 短片、剪接：呂榮棟 場地：Cubus 28 鳴謝：Barry@巧鬆啲

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兩條感情線 怪自己貪花好色

「我兩個仔係唔同媽媽。」1982年，棠哥與圈外前妻結婚，兩人不久之後誕下大仔王子銘；2007年，棠哥再婚的一年前，前妻不敵癌魔與世長辭，但Susan誕下的王家二公子王東泰（James），其實早於1992年已經出世：「我好細個就識佢（Susan），當時我已經喺DD（Disco Disco）做嘢，佢哋嚟玩，佢阿哥嚟玩先嘅，之後再帶佢嚟玩，才至識到佢，嗰時佢仲讀緊書。」棠哥直言一切都是年輕時犯下的過錯，只怪自己貪花好色：「有啲有啲嘢，『噠』，點着咗就冇辦法，或者係飲多兩杯，真係會發生啲事，我哋特首（林鄭月娥）都咁講。」那年，棠哥36歲，Susan 27歲：「嗰時佢偷偷哋咩嘢（懷孕產子），冇徵我同意。」

王俊棠與太太吳嘉莉（右）於2008年正式拉埋天窗，而兩人早於1992年誕下兒子王東泰（James）。（Facebook/@王俊棠）

認虧欠前妻：佢鬱埋鬱埋就病

老公與另一個女人生小朋友，作為妻子，沒有可能不察覺出異樣，而棠哥亦認自己對前妻有莫大虧欠：「佢（前妻）知。（佢有咩反應？）咪鬱鬱寡歡，女人就係咁，鬱埋鬱埋就病，所以男人真係唔好做錯事。點講呀，都係嗰句，真係對佢唔住。」為顧及前妻感受，棠哥與Susan見面也不會大模廝樣，「去嗰邊食飯，都唔可以畀佢知。」當時已經患病的前妻下午仍然會在灣仔酒吧落街幫忙，夜晚便會回家休息，而棠哥見對方已經回家，便會動身到鴨脷洲另一間他主理的酒吧，與現任太太見面：「佢收咗工就會嚟幫手，佢哋兩個係互相見唔到。」

王俊棠坦言對前妻有所虧欠，所以更加明白到自己不能夠重蹈覆轍，「我太太成日話我返大陸有古怪，我同番佢講，我有頭有面，個個都識我搵我合照，點可以亂嚟呀，陌生人嚟，你點知人哋想點。」（陳順禎攝）

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永不放棄 16年後守得雲開

「你認真就輸喇；一個認真，一個唔認真，都輸埋。」與Susan斬纜這個念頭，相信在棠哥腦海中閃過不下一次，然而「責任」兩隻字，使對奸角架輕就熟的無綫（TVB）御用惡人，惡極都惡唔出：「人本身係善良，如果你真係要惡起上嚟，係可以用好多方法。（然後你心軟？）責任。（因為有咗小朋友？）一來啦，二來係佢咁樣，佢一定係好愛你，你冇理由辜負佢。」就像楊過與小龍女的「16年之約」，Susan也一等便等足16年，棠哥在多年後的今日，回想這段時間也忍不住讚她毅力好、永不放棄：「唔係個個都係咁，我諗佢係萬中無一。」

要說服大仔接受Susan，棠哥直言是難於上青天，「佢直情好反對我哋結婚」，但經過幾年時間的磨合、相處，大仔亦慢慢解開了心結：「而家冇問題喇，仲成日嚟我哋屋企食飯，都OK嘅，都傾到偈嘅。佢今年都36歲，識諗㗎嘛，等於而家啲人睇戲，知你做奸個人唔一定係奸，西宮都唔係一定係衰。」

王俊棠上星期五（22/5）正式踏入64歲，他與太太吳嘉莉、大仔王子銘（左二）和細仔王東泰（左一）齊齊外出食飯慶祝。（Instagram/@stupidjames）

讚大仔勤力 彈細仔未夠大隻

講起大仔王子銘，當年一次過打4份工的棠哥好欣賞他夠勤力，「佢做Camera man，佢入咗無綫做咗幾年之後就番出嚟讀書，讀IVE攝影燈光，讀完之後，佢啲師傅叫佢返無綫，佢話嘥時間，因為喺TVB晉升機會好微，同埋好難有機會出到外景，佢出面又有朋友搞影樓，都幾多Job，所以佢寧願出去闖，而家疫情冇嘢做就做住送外賣先，揸架單車周圍去。」而提到細仔James，可能是因為父子同為幕前，他反而踩多過讚，「唔覺唔覺佢已經28歲，都仲係咁！佢靚仔過頭喇，由細到大都太多人讚佢靚仔，我成日佢叫佢操大隻啲，佢17歲初初入無綫嗰陣，個個監製都話佢太瘦，而家都叫有少少肉。」不過，他從來不擔心James「搵唔到食」，因為對方在模特兒界發展不俗，間中都接到大Job：「天生天養，天唔養，咪我養番囉！」

雖然棠哥對出名靚仔的James非常挑剔，但一講起對方就成個慈父樣出晒嚟：