傳靠張寶兒父母畀首期買豪宅 袁偉豪壓力大：俾人追問啲錢邊到嚟

張寶兒希望大家俾啲空間佢哋。（陳順禎攝）

袁偉豪（Ben)早前承認與拍拖三年女友張寶兒，以聯名形式斥資超過六千萬購入清水灣豪宅王傲瀧一個複式花園單位共築愛巢，並坦承有意作新婚時之用。有指首期四千萬由女友張寶兒父親張煌煌支付，當作愛女嫁妝，而阿Ben卻搖身一變，成為「三億駙馬」，可謂「夫憑妻貴」。

袁偉豪周栢豪冒雨出席宣傳活動。

今日阿Ben同寶兒出席無綫《兩個小生去Camping》宣傳活動時，就此事接受《香港01》訪問，阿Ben就話：「其實外界有佢哋嘅睇法，媒體用咁嘅詞語形容我，我會接受嘅，至於話佢Daddy幫我哋俾咗四千萬首期，我覺得好多嘢唔應該知得太清楚，唔係每件事都要打爛沙盤問到底，再講呢間屋，我哋兩個都要承擔風險同責任。」

張寶儀今日出席男友袁偉豪的宣傳活動

阿Ben續指：「知道好多人質疑我哋，點解可以搵咁多錢，亦有網民話我撈藝員邊度會搵咁多錢，但其實過去咁多年，我喺香港及內地做過好多演出，其實嗰啲都係辛苦搵返嚟嘅錢，嗰啲係夠俾首期，俾完首期就要靠搏殺做嘢搵錢去供，公一份婆一份去供，唔好去憎人富貴厭人貧，其實我自己都承受好大壓力，點解我做一樣嘢，要同全世界嘅人去解釋咁多，而且好似追住問我，啲錢喺邊度得嚟，我哋唔係打家劫舍，我哋啲錢係光明正大搵返嚟，我哋啲錢係要去供樓又要還錢，希望大家明白。」

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