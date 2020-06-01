張栢芝生3個仔最肥試過180磅　拍片分享產後修身秘訣

40歲的張栢芝與前夫謝霆鋒育有兩子，但上年年底突然又宣布再誕下一名兒子，生父成疑，而幼子則隨她改姓張名，為張禮承（Marcus），大家都對生父身份十分好奇。不過另一樣好奇的事，是栢芝在生完三個後，身材依然fit到漏，日前她亦特意拍片向大家解釋，究竟生完後怎樣才可以keep fit。

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張栢芝提到，生仔前要做運動，肌肉記憶好重要，懶下來就會停，身體肌肉有一張記憶卡，一做運動就會回復。飲食均衡是必須的，睡覺時間也是，坐完月後，要抽時間做運動，脂肪會燃燒，如果你沒有這個感覺，可能這個方法錯了，或者不適合你。有人會覺得做完很辛苦，可能就是做錯方法。13年前180磅，生第一個仔前，其實現在的衣衫也是生第一個之前的。我會著焗的衣服，令到水份出來，每一天都要有個作息時間，每一日都風雨不改去做，要與身體溝通，最好半個鐘之上，開始時慢慢行，一路做一路聆聽自己身體，慢慢加速，如果太辛苦，你就不能享受。到家後不要立即沖涼，因為剛剛生完，但一定要抹乾，盡力不要坐，讓自己身體運行，慢慢放鬆之後可以拉少少筋，拉簡易就得，千萬不要整傷。

keep得咁fit，更係有原因。（微博＠張栢芝）

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