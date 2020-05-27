梁潔華曾與男同事荒山幽會　黃日華想離婚但因為女兒放棄

黃日華老婆梁潔華昨日不敵病魔，於醫院離世，終年59歲。黃日華在接受傳媒訪問時難掩傷心，可見他對老婆對愛十分深厚，但其實這段愛情背後，也曾經出現裂痕，甚至去到離婚的地步。

黃日華與太太梁潔華同是無綫藝員訓練班出身，二人於1980年拍攝《京華春夢》時認識，並在82年開始拍拖，1984年，二人曾經分手，但3年後復合，至88年結婚，婚後育有一女黃芷晴。梁潔華於婚後淡出娛樂圈，轉職保險界。據悉，當年黃日華經常遊說身邊的人幫太太買保險，甚至為太太牽線安排洽談，有時間的話更會一同出席。因此，梁潔華投身保險界短短11個月，就已經成為公司前十名營業額最高的推銷員，工作一年半更升職成為經理。

一家三口。（微博＠黃日華）

事業一帆風順，但婚姻卻不是，2000年有傳媒偷拍得梁潔華與男同事Kenny於荒山野嶺車上傾偈，事件被曝出後，黃日華表示信任太太，更專程去保險公司的活動與Kenny合照。但相隔不久，梁潔華再被曝出與Kenny同遊台灣，而且更在雨中與Kenny挽臂，不過黃日華依然選擇太太。梁潔華曾經在訪問時承認此事，更指此事令到雙方更成熟，她還有在訪問中說黃日華試過嗌離婚：「佢問個女跟邊個，芷晴話要跟媽咪，佢即刻唔想離，唔係乜嘢都冇晒。」

黃日華同女兒感情好好。（IG@黃芷晴）

黃芷晴眨下眼就到29+1。