【中佬唔易做】古明華膽囊發炎急送院開刀：試過撼頭落地分散痛楚

受疫情影響加上做手術，古明華四個多月無工開‧。（陳順祺攝）

ViuTV真人騷《佬唔易做》集敖嘉年、古明華、張松枝、麥長青、艾良以及袁富華，現身餐茶廳雜工、油站職員、外賣員等工作。今年初剛離巢嘅古明華(古佬)出席記者會時，在心意卡上寫上「熱愛生命、熱愛生活」似乎十分感觸，他接受訪問時透露四月初開工前夕，因急性膽囊發炎而要即時送院開刀，令拍攝計劃受到影響。「做完手術之後連講嘢都無氣，好在其他中佬可以頂到我個檔期，所以真係好多謝ViuTV。」

袁富華、艾威加上四位無綫前綠葉敖嘉年、古明華、張松枝及麥長青齊為 ViuTV拍新節目。（陳順祺攝）

古明華表示年紀大加上生活作息，一年多前已有膽痛問題，但一直未有理會。「四月初嗰時真係痛到空白，真係痛過生仔，痛到連呼吸都唔記得。我仲記得屋企有個窗花，如果冇窗花我應該已經跳咗落去，好痛！真係好痛！又試過為咗分散注意力，於是撼頭落地，撼到呯呯聲，嚇到個女喊，但當時我係唔覺得個頭痛。」將膽完全切除後，因疫情關係，所以古明華只留院5日就返家休養：「總共縫咗11針，加加埋埋瘦咗15磅，成個膽切晒，我而家無膽架啦。不過醫生話影響不大，因為肝會分泌膽汁，同埋無多餘膽汁去分解油脂就會排出，即係話身體唔會積聚多餘酒脂，咁對心血管係好好。」

古明華經歷兩次生死愧對太太：咁多年做演員都係自私

幾年前肺感染而住院數月嘅古明華，四月又因膽囊發炎再次住院，難怪他在心意卡寫上「熱愛生命、熱愛生活」（陳順祺攝）