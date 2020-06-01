麥長青iPhone騙局官司仍未解決：飽受人情冷暖

麥包為真人騷《中佬唔易做》做貸車司機。(陳順禎攝)

ViuTV真人騷《中佬唔易做》集敖嘉年、古明華、張松枝、麥長青、艾良以及袁富華，客串做餐茶廳雜工、油站職員、外賣員等工作。麥長青於節目中選擇了做GOGOVAN司機，他笑言比起做步兵送外賣，自己已經算輕鬆，不過問到賺幾多時，他透露其中一張訂單因為對方是行家加上失業，所以未有收取對方費用，至於另一訂單亦未有收費……「雖然係辛苦，但相對來說已經輕鬆，比上不足下下有餘，同埋做嘢唔好諗辛苦，如果你諗住係辛苦會好難做。」麥包最近與網上平台合作開Live Show，但他表示不會因而放棄演員身份，並希望人人有工開。「無工開點算？咪諗辦法囉。始終而家唔係一個人生活，自己唔食屋企人都要食，同埋唔好諗過去，以前點威點叻都已經係過去。」

受官司困擾的麥包，終獲對方還清白。(陳順禎攝)

提到老婆與朋友早年合資炒賣iPhone疑誤墮騙局，捲入被追債糾紛，麥包透露官司仍未判決，所以不便透露太多。「但多謝對方喺庭上還我清白，承認我唔係一個騙子。」至於工作方面，麥包指由一晚三劇到完全全嘢做，影響極大，此外，在官司期間，麥包亦飽受人情冷暖：「呢個世界不嬲都係咁，只不過你見晒未， 我自己亦都唔去諗，因為身邊仲有好多朋友支持，我一直覺得呢個世界無壞人，得正氣白天使，同以不同方法激勵你嘅黑天使。」