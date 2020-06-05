【矚目配角】張國強愛妻40年：記住同太太保持拍拖感覺

張國強：「長子給我的第一份家用，是一張支票，我沒有拿去兌現，我更將它鑲起來。」



63歲張國強KK和太太很重情,念舊，特別對自己三個仔女，不單止那張支票，仔女們送給他的聖誕卡、父親節卡、甚至是一張紙條，張國強都會包好,甚至過膠收藏，他說：「那份家用我可以用了它，但我決定作為紀念，因為它是大仔第一次給的家用，小朋友跟你的第一次回憶很重要，所以他們送給我同太太的一切，我都會收藏好。」



張國強珍惜與小朋友一起的時間，亦提醒自己不要忽略太太：「三哥(苗喬偉）有句說話好有用，在外面玩三個鐘，記住返去陪太太三個鐘。」下次有男神選舉，張國強應該入圍。



場地：寬巷子@海港城

63歲張國強經常做運動又食得清，keep 得仲好過唔少後生仔(葉志明攝)

張國強出身在一個傳統家庭，父親未坐下不許開飯，加上他年輕時當過甲組足球員，令ＫＫ相當有紀律，亦非常重視尊師重道，他說：「小朋友現在都大過了，但到年初一他們依然會跪在地上斟茶給我同太太。」畫面尤如民初劇入面大家族的嚴父，但張國強跟三個仔女的關係非常好，因為他們知道這個外表剛強的爸爸，原來相當温柔。

張國強後生時甲組球員，位置是右後衛，訪問當日一見到足球就技癢表演控球,輕鬆「啲」到五十幾下(嗰波仲要冇氣)，証明把刀仲未生锈!(葉志明攝)

張國強習慣儲下三個仔女送給他的物件，連長子送給他的第一份家用，他亦沒有用更將它镶起，他覺得心意更勝過一切，「那份家用我可以好快用了它，但我那麼珍惜保存著，正如你送了一份禮物，你都想人家好好保存，那份情重要過物件的價值。」張國強連仔女寫給他的紙條都有儲起，因為他覺得時間過得快，要更加珍惜，「以前我抱著他們看電影，現在他們坐在我身旁，我已經抱不到他們了，時間就是這麼快，轉眼就過了。」

張國哥:「三哥講過出去玩三個鐘，返嚟陪返老婆三個鐘。」，他承認自己之前對太太未夠細心，但40年都咁恩愛，KK哥你叻過好多男人喇!(葉志明攝)

張國強可以說是完美爸爸，但作為丈夫，他覺得自己有進步空間，尤其以前有時會疏忽了太太，：「男人好容易這樣，回家一句好攰就睡著了，對，你出外工作好辛苦，但太太呢？她在家等了你整晚，我記得三哥（苗喬偉）有句說話，我好記得，「出面玩三個鐘，記住返去陪老婆三個鐘，呢句說話係真。」而張國強的三個仔女，亦會不時提醒爸爸，「我記得最近結婚週年紀念，原本想一家人去旅行，但佢哋提醒我，，『爸爸，這個是屬於你同媽媽的日子，你們去拍拖吧！』，我才恍然大悟，結果同太太兩個人去旅行。」