降魔的2.0專訪｜譚凱琪自認「失格人妻」：試過行街行到漏低老公

2013年底，譚凱琪（Zoie）正式加入無綫，隨即加入劇組，拍攝了個人第一部TVB劇集《我們的天空》飾演一名大學生高可人，當時Zoie32歲。

當時32歲的譚凱琪飾演一名大學時裝設計系學生高可人，與角色年齡相差約10年，當時觀眾一致好評，大讚由她飾演的大學生並無違和感。（《我們的天空》劇照）

譚凱琪加入TVB後主力拍劇，雖然剛從有線過檔的她予觀眾一種耳目一新的感覺，然而當時的Zoie並沒有引來太多的迴響，直至2016年《EU起時任務》「水晶梨」一角，Zoie憑着「彎身拾物淺露身材」，以及「色誘戴耀明激凸」兩場戲而成功掀起網民熱話，至今仍然輕易在網絡上搜尋得到相關劇集的截圖，當時的報道更曾以「比朱千雪更吸睛」來形容。同年，Zoie在另一部劇集《致命復活》飾演的Emma亦以一場裸背戲而惹起觀眾關注，再次靠性感掀起話題。2017年，Zoie在《踩過界》飾演的形體藝術家魏雨珍更挑戰赤裸上陣。

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收起性感

到了2018年，Zoie卻突然收起性感，無論在《平安谷之詭谷傳說》、《大帥哥》，2019年的《包青天再起風雲》、《金宵大廈》中，譚凱琪的角色造型幾乎都包到上頸，不過，觀眾對Zoie的喜愛程度卻不跌反升，觀眾和網友討論Zoie的話題，已經由「視後」變為「演技」。而Zoie在《降魔的2.0》中飾演的羅小姐、阿花、海魔更是由劇集開播至大結局期間不斷被網民討論的角色，人氣愈來愈高。

2020年2月20日，譚凱琪在社交網站宣布，與拍拖8年的圈外男友結婚：

工作擺第一

「我覺得，冇一啲嘢係大過工作喎！」Zoie說。3月15日，Zoie與拍拖8年的圈外金融才俊男友莊日宇結婚，據當時的報道所指，莊日宇家底豐厚，絕對有條件讓Zoie做少奶奶歎世界享受生活。然而，事業正值萌芽階段的Zoie卻未言放棄演藝工作，亦與老公有共識，即使在婚後也會以工作為先：「呢樣嘢係我同佢最夾嘅地方，我同佢都會係擺工作行先，食飯慶祝呢啲都係好次要嘅事，我覺得因為工作而影響到感情，呢段感情都唔係話咁深厚，夫妻係應該互相體諒。」Zoie表示並不會因為結婚而減產。

《降魔的2.0》中，Zoie最初以「羅小姐」的身份現身，經常搭霸王的士。現實中，Zoie都在台灣試過搭「霸王的」：「唔係我唔畀錢，係個司機好人唔收我哋錢啫！」（梁碧玲攝）

送粒朱古力都會應承

拍拖8年，Zoie與莊日宇一早已視對方為終身對像，而二人的相處亦沒有刻意追求浪漫與激情，正如結婚後均以工作行先的共識一樣，Zoie說：「拍拖呢8年都冇乜話刻意去諗結婚呢件事，大家各有各忙，想花多啲時間喺工作方面先。」拍拖拍到如此理性，但求婚總要花點心思吧？Zoie竟然否認：「我哋大家都唔係超級浪漫嘅人，結婚嘅事已經係一、兩年嘅事，我唔需要話係眾目睽睽，我自己都唔Buy，同埋其實只要你係認定咗對方，佢送粒朱古力都會應承。（過程呢？）我記得佢係喺我做緊嘢嘅時候突然出現嘅，不過嗰時個環境係得我哋兩個人啫，咁佢應該做嘅都做晒㗎喇。」

Zoie話：「如果太過重視節日嘅人唔係太適合我。」（梁碧玲攝）

老公點睇你拍親熱戲？

「你話完全唔在意就係呃你嘅！」Zoie尷尬地笑了幾聲。儘管Zoie把二人愛情形容成典型的「細水長流」，不過，醋，還是會呷，尤其擔任重要角色的女演員，親熱戲、床戲在所難免總會遇到，「初初幾部，佢都會有啲在意，佢會問我有冇親熱戲，咁我都會照直講。不過時間耐咗佢對我嘅事業都清楚了解，佢會明白真係劇情，亦都唔係話太過介意，但亦都唔係話太過介意嘅，（你係點做？）我會同佢講，其實我都唔想㗎，有得揀唔通你會覺得我會特登咁揀咩？你睇吓，個個都要㗎，劇情需要係合情合理㗎嘛！（但都會乍型？）即係你鏡頭面前錫過嗰個男仔，我又要錫返嗰啲？唔會啦！」

譚凱琪早前在《金宵大廈》中與陸永有不少床戲：

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幕前上位的背後

雖然老公對Zoie的工作「稍有微言」，但打從心底，他仍然非常尊重和支持Zoie發展事業，而這一點也是Zoie能夠放心繼續專注幕前工作的支柱，所以她對老公深存感激，尤其老公對自己種種窩心舉動：「開工嘅時候我都會比較忙成日唔記得入油；佢趁我瞓覺嘅時候就會開車幫我入定油先；開工時冇時間食嘢會買定早餐；有次屋企人入醫院，我因為開心冇時間去探佢，老公會主動去幫忙代我照顧，每次我都覺得好Sweet。不過我就好大頭蝦（無記性），好似每日都喺度挑戰緊佢嘅EQ同包容度。最誇張係有一次我同佢去商場買嘢，我去超級巿級買完嘢就一枝箭衝咗返屋企，跟住佢打嚟問我喺邊，我先發現原來我留低咗個老公係商場記得咗。」慶幸，老公對Zoie的體諒似是永無上限，「大大方方咁結婚，我亦都想將佢介紹畀大家，希望大家會接受同欣賞。」