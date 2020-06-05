李榮浩準時送遊戲手掣生日禮物　楊丞琳感動到哭成淚人兒

周四（4日）是台灣歌手楊丞琳的36歲生日，這也是她第一個以人妻身份過的生日，可是因為新冠肺炎肆虐，楊丞琳與老公李榮浩分隔兩地多月，可是李榮浩仍不忘準時在踏入0點0分之際就發文祝楊丞琳生日快樂，唯一不同的是對她的稱呼從「我的女孩」變成了「老婆」，又推出一首甜蜜歌曲《在一起嘛好不好》；而楊丞琳亦在IG分享「全家福」，幸福地寫下：「謝謝你託金老師帶給我的驚喜。我的生日，快樂了。」二人這一系列的閃光彈令人招駕不住。

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李榮浩雖然不在身邊，卻特意找朋友為準備了生日驚喜楊丞琳；她後來上載一則限時動態，透露了這個驚喜的詳細內容：「這是認識五年半以來，第一次沒有你的生日。零點零分的時候我才剛卸完妝，突然有人按門鈴，心想，是誰啊？原來是人肉快遞金老師。」李榮浩得悉楊丞琳近來迷戀上「動物森友會」，除了送上例牌的生日卡和蛋糕，還有所有顏色的 Switch Joy-Con：「我的手柄已飄移且無法解救，但此事是他跟我身邊的人打聽到的！」楊丞琳因為這份心思感動到哭：「哭成淚人兒啊我（拍照時鼻子還紅紅的），好感動，謝謝你即使無法陪我，還是讓我感覺你就在我身邊。」值得留意的是，微博專門報道明星動向的「微博娛樂」亦有轉載該照片，但將楊丞琳照片內的Switch手掣打格，非常有趣。