黑澀會美眉大牙520反口做人妻　驚覺九妞妞均已「升級」

S.H.E.、飛輪海、棒棒堂、黑澀會美眉等台灣偶像在00年代風靡亞洲，可說是一代人的集體回憶，隨着時間過去，曾經的少男少女亦已踏入適婚年齡，周三為5月20日（國語諧音我愛你），不少情侶都會視其為一個重要的日子，而當年黑澀會美眉的隊長大牙（周宜霈）亦選擇在這天登記結婚，繼彤彤（貝童彤）、小蠻（王承嫣）後，成為當年九妞妞的第三位人妻，當年的好姐妹彤彤亦衷心祝賀：「親愛的牙，歡迎妳加入少婦聯盟。」

當年的少女偶像黑澀會美眉如今都已經漸成熟女，踏入人生另一階段。（網絡圖片）

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黑澀會美眉九妞妞目前各自在演藝圈發展，近年亦相繼成家立室，貝童彤最早在2018年嫁為人妻，也是最早成為人母的成員；小蠻和演員邵翔克服七年之癢，終在今年情人節拉埋天窗、登記結婚；丫頭和警政署前署長王卓鈞的兒子王惟立在九年間經歷過分合，男友在她今年四月生日之際驚喜求婚。據知，大牙曾經打算不婚不生，但在遇上「真命天子」後改變了想法，令她在被羽毛球教練男友求婚時說：「我要跟社會大眾道歉，我說不婚，堅決不婚，還是不爭氣的手伸出去讓阿廖仔戴戒指了，沒辧法，我們愛彼此。」

黑澀會美眉其他成員亦處於穩定交往的狀態，筱婕（張甯兒）的牙套造型令人印象深刻，她在除去牙套後轉型平面模特兒，更與HitFm電台少東「洪武」穩定交往近九年，2019年2月二人曾罕曬合照放閃，離發放好消息應該不遠矣。演員鄭人碩陪伴小薰（黃瀞怡）走過人生低潮，二人亦一度傳出結婚計劃，不過兩人均表示先打拼事業。2020年3月，Apple（黃暐婷）與牙醫男友趙國翔的戀情曝光，正以結婚為前提拍拖。鬼鬼（吳映潔）曾先後與演員胡宇威、男子團體SpeXial成員晨翔、禾浩辰（布魯斯）傳緋聞，她均未承認。MeiMei（郭婕祈）減磅後有如脫胎換骨，不時展示姣好身材，也是唯一鮮少在媒體前曝光自己感情狀況的成員。