【中佬唔易做】綠葉王變抗疫商家　游飈慨嘆：成日被良心當狗肺

52歲嘅游飈離開TVB後開始創業，他說如今算係養活到一家幾口。（影片截圖）

ViuTV新節目《中佬唔易做》搵嚟袁富華、古明華、張松枝、麥長青、敖嘉年及艾威6位資深演員，投身另一行業，首集講到麥包因為無其他工作經驗，所以只能靠朋友介紹，呢佢呢位朋友，原來係有「TVB御用爛仔」之稱嘅游飈。今年52歲嘅游飈，中三已經開始做臨時演員，到89年正式加入無綫，之不過多年來都係做閒角，曾在經典神劇《大時代》中一人分飾演三角。他曾透露喺無綫做足21年，到離巢時(2012年)人工都只係10,500元，連看更都比他高人工，公司知道佢有意過檔港視時，亦只係加300元挽留，不過他未有因而覺得無綫刻薄，因為沒人強迫演員簽約。

麥包搵游飈介紹好工（影片截圖）

為咗養家同搵食，游飈喺港視期間，開始成立自己嘅生意，與日本公司合作，主力負責做去甲醛工作，身為老闆嘅佢亦親自落手落腳做工程。近年游飈公司除VOｔｃ甲醛工作外，亦獨家代理嘅抗菌產品水觸媒，有指之前疫情肆虐時，產品一度賣斷市，甚至被人炒高價錢。游飈接受《香港01》訪問時，指由新年至今雖然做唔停，但只可以用「穩定」去形容，生意並非賺到笑。「因為市場上太多臨臨種種嘅產品，而香港又唔似得台灣同日本咁普及，所以大家選擇時會亂。」他指自己6年前首次接觸水觸媒時，亦不相信其功效，直到使用後才瞓身經營，但他坦言呢盤生意「好Ｘ難做」，所以每次見客時都會非常用心講解。

游飈喺TVB做足廿幾年閒角。(影片截圖)

游飈說如今生意平穩，令他足以養活一家五口。「都叫供到層300幾呎嘅樓啦」但他坦言由於每年都要做到一定的生意額，所以壓力十分大，「我匿埋喊嗰陣你唔知啫，不時都會遇上拎個心出嚟俾人當狗肺。」由創業示今，游飈的公司只有6名員工，全部均屬兄弟班，雖然身為老闆，但仍要親自出面傾生意，他透露東南亞亦有其客戶。「有無吐氣揚眉感？有排都未到啦，真係唔易做。」對於近年不少綠葉王離開無綫，問游飈可會曾招攬他們做自己的員工？他說：「佢哋離開都一定係處心積慮，一定有自己嘅打算先咁做。TVB代遇差都唔係今日嘅事，但點解佢用咁低成本都可以請到咁多人？佢本事囉！我從來都唔會埋怨TVB ，仲好感恩，但當年實在係無辨法支撐生活先走，所以呢，一個願打一個願捱。」

游飈說水觸媒並非消毒，而係持續抗菌，由冷氣機、抽濕機到內衣、甚至寵物身上都可以使用，他表示由於疫情關係，加快推動了其事業。（FB圖片)

由於員工有限，所以游飈由傾生意到噴水觸媒都要一手包辨。（FB圖片)

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