蘇皓兒一個月極速減10磅　瘦身繼續食薯片：以前一日一包

蘇皓兒（Chloe）今日（5/6）現身將軍澳電視城出席下星期一(8日)播出的新劇《那些我愛過的人》宣傳活動，第一次拍劇就飾演前輩林文龍女兒，Chloe直言非常緊張：「開頭真係好緊張，好彩抽咗一日出嚟了解對方，Warm Up咗。今次佢（林文龍）做我爸爸，氣場冇咁大。私底下嘅龍爺好鍾意講笑，成日萬歲，所以現場好開心。」

Chloe出席新劇《那些我愛過的人》宣傳活動。（陳順禎攝）

擁有一雙大眼的Chloe被網民稱為「翻版周慧敏」，對於被封為女神，她未有感到壓力：「呢個稱號源於之前拍嘅一個廣告，但剪完短頭髮就冇咁多人話似，所以都冇壓力。希望以後網民會嗌我「姜子優」，劇入面個名，我就會好開心。」

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Chloe經常在IG大曬Fit爆身形，馬甲線加埋一對長腿羨慕死不少網民，但原來Chloe因為疫情肥了接近10磅，為工作用了一個月時間極速瘦身：「之前肥咗4kg（9磅），經理人叫我減肥。我就好勤力Keep Fit，做Gym，有部健身單車喺屋企。好少食零食，食一個拳頭嘅澱粉質，以前幾乎一日一包薯片，而家就一星期一包左右，盡量少食。」Chloe希望趁青春時留下更多倩影：「冇理由再大個啲先着短裙、短褲，青春已經逝去緊，希望可以留多啲印記。」

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