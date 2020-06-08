河成雲新歌《Get Ready》MV公開　天空同窗原來有寓意？

韓國男歌手河成雲於Wanna One解散後，積極朝着SOLO歌手之路發展，去年推出兩張專輯《My Moment》和《BXXX》均獲得好成績。事隔11個月，河成雲於今日（8日）推出第三張迷你專輯《Twilight Zone》，下午公開主打歌《Get Ready》的MV，並於網上舉行回歸showcase，公開多首收錄曲的舞台。

河成雲以一身黑色西裝現身showcase。（Dispatch）

河成雲公開多首收錄曲的舞台。（Dispatch）

河成雲的第三張迷你專輯《Twilight Zone》共收錄《Get Ready》、《Lazy Lovers》、《Puzzle》、《Lie》、《好奇’s》（궁금's）和 《Twinkle Twinkle》六首歌 ，今次的主打歌《Get Ready》是一首不拘泥於形式、表現出對自由的渴望和熱情的歌曲，MV亦一貫河成雲之前色彩繽紛的童話華麗風格，散發出他獨有的頹廢又不羈的魅力，他坦言MV中展現的正正就是他幻想中的理想國度，並以天空和窗門比喻自由和奔放。問到專輯中最愛哪首歌，河成雲笑言全部都喜歡，不過《Lazy Lovers》稍勝一籌。

《Get Ready》MV中的天空和窗門比喻自由和奔放。（《Get Ready》MV影片截圖）

MV亦一貫河成雲之前色彩繽紛的童話華麗風格。（《Get Ready》MV影片截圖）

河成雲在專輯中參與三首歌的作曲和作詞，他坦言這張專輯包含了很多新挑戰：「歌迷們和所有聽過這首歌的人都覺得新鮮，應該會很喜歡的！以後想挑戰抒情歌、R&B、獨立、舞蹈等等新的音樂。」6月有不少偶像歌手紛紛相繼推出新歌，河成雲坦言加入戰團不感擔心：「雖然6月回歸的歌手有很多，但是音樂類型和表演都不一樣，我只想着努力做自己的音樂，所以壓力並不太大。﻿」

主打歌《Get Ready》的舞台。（V live影片截圖）

《Lazy Lovers》舞台公開。（V live)

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