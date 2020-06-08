BIGBANG太陽被揭與閔孝琳曾經歷分手　30歲事業高峰期結婚不容易

藝人在事業高峰期結婚難，尤其偶像歌手要認愛就難上加難，可是BIGBANG太陽就在30歲當兵前，選擇迎娶已交往5年的女友閔孝琳，做出勇敢的決定。近日太陽在YouTube公開紀錄片《白夜》，最後一集分享到與閔孝琳結婚的想法，原來二人也曾經歷過分手。

太陽與閔孝琳於2015年認愛，當時兩人已交往2年。當時太陽作為韓流組合BIGBANG一員，全球擁超高人氣，閔孝琳則有多部韓劇在身，公開戀情的確不容易。最後兩人在2018年2月結成夫妻，亦即是太陽入伍前的個半月，獲得不少粉絲祝福。不過原來看似甜蜜穩定的二人也曾經歷過短暫的分手，一名好友分享，太陽與閔孝琳分手後見到他十分痛苦，當時就發現太陽的確很愛閔孝琳。

太陽在紀錄片中大方分享對閔孝琳的愛意。（YGTAEYANG截圖）

按圖睇太陽、閔孝琳首次公開的甜蜜合照：

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紀錄片中，太陽與閔孝琳婚前與朋友大談結婚的想法，他講到：「我們之前就想過很多，如果沒有這（結婚的）前題的話，我們交往快4年就沒有意義了…如果不是遇到這個人的話，我好像沒有想過結婚。」太陽也講到從前是討厭變化的人，可是自從遇到閔孝琳後，對方成為了一個令自己願意改變的人，而那種變化是讓他變成更優秀的人，亦是現在唯一持續改變他的人，表露出對另一邊堅定的心。

太陽亦首次公開兩公婆多張合照。（IG/@__youngbae__）