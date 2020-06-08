有線黃芳雯拍親熱戲無需入紙申請：我老公仲叫我見識下呢個世界

香港開電視節目女主持Paula(黃芳雯）今日（8/6）聯同星級女嘉賓鄺文珣現身觀塘為《30分鐘大放餸》節目進行拍攝工作。提到以前同屬公司有線電視台的師兄陸浩明、洪永城及師姐黃翠如轉戰無綫發展不俗，被問到為何不向外多方面發展？Paula直言：「其實我同公司都建立咗好深厚嘅感情，始終我正式入行係喺有線，自己覺得冥冥中自有安排，因為公司對我嘅安排都好好，好似我開頭做娛樂新聞，但之後我又可以試唔同類型嘅製作，又可以做下啲旅遊節目，就係因為做到自己想做嘅嘢，所以自己先想繼續做落去。」

Paula於2008年加入有線娛樂新聞台做娛樂主播，亦幫有線電視同奇妙電視主持過不少節目。（陳順禎攝）

（想唔想拍劇？）Paula坦言可遇不可求：「況且宜家做咗媽咪之後身份唔同咗，又要將好多時間放喺家庭度，而自己都聽到好多師兄佢哋都講拍劇好辛苦，連屋企都冇得返好慘，但如果機會嚟到，咁我都會爭取，但宜家做主持都好開心嘅。」（老公唔介意你拍親熱戲？）Paula笑言：「我諗佢都冇乜所謂，可能得我有所謂，可能佢仲會叫我出去見識下呢個世界，哈哈！」

香港開電視節目女主持Paula(黃芳雯）今日聯同星級女嘉賓鄺文珣現身觀塘為《30分鐘大放餸》節目進行拍攝工作。