「逆齡女神」鄺文珣公開驚世凍齡秘訣：唔好空肚食早餐

有「逆齡女神」之稱現年45歲的鄺文珣（May)，雖然而是二子一女之母，但依然少女味甚濃，與想當年其初出道時相比，依然靚絕，昔日的她憑著甜美笑容，清新脫俗的外貌，憑無綫處境喜劇《真情》裡飾演安仔（劉愷威飾）的女朋友Joan，俘虜萬千少男的心成功入屋，更被譽為「翻版劉嘉玲」，風頭一時無兩。

鄺文珣今日出席活動，依然少女味十足，果然凍齡有道。（陳順禎攝）

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今日（8/6）阿May現身觀塘出席香港開電視《30分鐘大放餸》節目錄影時，接受《香港01》訪問，向大家分享養顏之道：「其實自己日常生活都好少食甜同澱粉質食物，其中一個養生秘訣就學黎明話，唔好空肚食早餐，就係飲水。我以前唔習慣，但宜家我唔做唔得，真係唔知佢喺邊度諗返嚟，呢樣真係好健康，我亦同意千祈唔好空肚食早餐。」May續說：「其實我起身之後，飲水又冇話飲幾多杯，不過我覺得啲水有啲味道會好飲啲，我就會加啲檸檬喺水度，因為自己唔鍾意冇味道。」May又指從來不會有食宵夜習慣，每日只食三餐正餐，飲食習慣非常規律。

鄺文珣生常要照顧三個小朋友，坦言沒有時間去貪靚。（陳順禎攝）

講完飲食，再講到護膚之後，阿May笑言自己很懶惰：「如果可以選擇都唔會開冷氣，因為好容易令到皮膚好易乾，但我老公佢好怕熱要開冷，咁所以我就會買一啲蘆薈保濕Mask，雖然敷5分鐘，但我就唔係好夠時間用，同埋我又唔係好着重自己塊面靚唔靚，你哋真係唔好以為我好貪靚，其實做咗媽咪又要照顧三個小朋友，真係冇時間去做其他嘢，連做facial都冇時間呀！」

鄺文珣透露養顏保訣，千祈唔好空肚食早餐，用餐前先要渴水。（陳順禎攝）