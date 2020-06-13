【乘風破浪的姐姐】49歲陳松伶跳唱《餓狼傳說》　奪高分嚇呆對手

萬眾期待的內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》日前開播，30位30歲以上來自中港台的女明星將會進行PK戰競爭席位組女團出道。就在最新一集節目中，30位女藝人就要展示個人才藝進行分組，而第一位出場的就是49歲的陳松伶，挑選張學友《餓狼傳說》的她又唱又跳，氣場大開奪得75分高分，更將一些年輕姐姐比下去，搞到不少網友都大讚她寶刀未老，絕對是實力派女偶像。

陳松伶第一位夠勇敢。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

第一期節目中，30位女明星要以個人才藝進行分組，節目組要她們自行安排排位進行才藝展示。就在大家不想第一位出場的時候，陳松伶就極具大將之風表示要第一位出場，受到其他29位女明星讚賞，絕對是夠勇敢呀！

出道至今33年的她舞台經驗相當豐富，不過面對今次的比賽她都非常緊張，因為個人才藝賽是不允許事先彩排的。在沒有彩排的情況之下，陳松伶仍然交出亮眼的好成績。她挑選了一件綠色套裝，頭戴伸士帽，選唱了張學友《餓狼傳說》，以魔術師的身份表演這首歌，而且全程真唱真跳沒有對嘴，經歌熱舞炒熱了整個舞台，亦令台下其他女明星看到讚不絕口。

氣場強勁。（影片截圖）

台風氣場夠強勁的她最終獲得評審團給予75分高分（滿分100），四個領域中聲樂表現力就奪得20分，舞台表現力就奪得20分，其他的成團潛力就是16分，個人特質17分。而身為節目成團見證人的黃曉明看完表演之後都激讚：「非常好，我雞皮疙瘩都起來。」而其他三位評審都對她的表演讚不絕口，整個表演非常穩妥，只是歌聲方面出現些小問題而已，整體來講是滿意的，最終她就被推薦入歌聲組。

最終奪得73分。（影片截圖）

而不少女明星看完陳松伶的表演之後亦讚不絕口，內地歌手張含韻就表示：「松伶姐是讓我覺得全場都對她無比佩服的一位姐姐。」而在台灣出道的內地歌手丁噹就道：「很有大將之風，一站上去的時候那個氣勢，那種霸氣我就嘩，給我們開了一個很棒的頭。」除了她們之外，不少網友都大讚陳松伶絕對是實力派，大家在微博留言道：「一級棒」﹑「太好聽了」等，幾乎是有讚無彈。

而陳松伶雖然將近50歲，不過狀態大好的她依然不比年輕妹妹差，更將多位女明星比下去，包括專業歌手金莎（68分）﹑內地演員海陸（68分）﹑張雨綺（72分）等，可見陳松伶絕對是寶刀未老的實力派女偶像。

丁噹看到激讚，而陳松伶亦擊敗了專業歌手金莎。（影片截圖）