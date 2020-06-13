【馬國明湯洛雯認愛】女方曾有多段緋聞　唯一公開與羅天宇４年情

現年46歲的圈中筍盤馬國明 (馬明) 自從去年4月與黃心穎分手後，感情一直未有着落，至前日 (6月12日) 終被傳媒踢爆原來已情傾現年33歲的湯洛雯（靚湯），兩人於今日凌晨於IG一齊出post大方認愛，即獲一眾圈中好友和網民祝福。相比起馬明，靚湯的感情生活似乎比較多采多姿，雖然她入行多年，公開承認的男友只有羅天宇一人，但卻跟不少人傳過緋聞。

馬明與靚湯大方認愛。(劇集截圖)

靚湯與羅天宇於2014年因為合作演出無綫處境劇拍《愛‧回家》而擦出愛火花，兩人相戀4年至2018年3月宣布分手，沒有公開交代分手原因，不過兩人再見亦是朋友，變回朋友之後更一起出埠拍攝旅遊節目《3日2夜》，相處融洽。其實靚湯跟羅天宇拍拖期間，竟然傳出她因拍攝《燦爛的外母》而與人夫黎諾懿撻着，但當時二人極力否認，靚湯形容兩人之間關係猶如家人，直指這個緋聞是個笑話。

羅天宇同靚湯拍拖4年。(羅天宇ig)

到靚湯回復單身後，她當時正跟謝東閔於《丫鬟大聯盟》中合作，有傳靚湯不顧對方已有女友，主動出擊追求，又毫不避嫌於訪問時大讚對方高大靚仔。 同年11月，靚湯被拍到跟姚子羚前男友，身家過億的富豪鄭子邦在友人的生日派對上表現親暱，舉動儼如一對熱戀中的情侶，但她隨即否認戀情，並強調二人只屬好朋友。去年靚湯就與劉愷威亦傳出緋聞，對方於2018年與楊冪離婚，有指二人是經林夏薇介紹而認識，並火速發展地下情，不過兩人均否認了有關緋聞，原來靚湯真正情傾的人是馬明。

靚湯曾經同鄭子邦 (左三) 傳過緋聞。(ig圖片)

點擊下圖逐格睇靚湯的正印男友、緋聞男友以及她的靚相：

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