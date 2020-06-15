【殺手】李佳芯拒絕再談「解凍」: 每次講完解凍但報導就寫我雪藏

有傳李佳芯（Ali）在去年因網上發表社會運動言論而被公司雪藏，這一年她亦幾乎在劇集時段絕跡。不過Ali主演的劇集《殺手》終於在6月29日播出 ，故日前又再有「解凍」傳聞。

Ali終於有劇播出街啦。（陳順禎攝）

Ali今天（15日）出席TVB Amazing summer的記者會宣傳《殺手》，接受《香港01》訪問時談到解凍一事，Ali即否認謂，「我唔講解凍個啲啦，真係㗎，我每次出嚟都講解凍個啲，我返到屋企又見到報道講雪藏，所以真係冇乜意思，唔講雪藏呢啲啦。」

Ali最近有空檔時期去咗學唱歌。（陳順禎攝）

雖然事隔一年Ali才有新劇出街，但她表示並沒有太大壓力：「雖然好辛苦拍每一套劇，因為係大家努力嘅成果，所以當然希望收視同反應都好。但壓力唔會有，反而我嚟近出書會有，因為本書好同唔好都係我一手一腳做。而拍劇我已經做咗我本份，咁真係要睇際遇，始終觀眾鍾唔鍾意唔係我哋控制到，所以學識放鬆。」

Ali這本書寫了三萬多字。（陳順禎攝）

雖然Ali閉關多個月，但其實她一直在努力忙着寫書，更大功告成兼等待印刷，她形容好像看著自己的孩子出世一樣，所以很緊張。而因為受疫情影響，書展一度傳聞停辦，但早前政府宣布如期舉行確實令她鬆一口氣，「當初寫嘅時候都冇諗咁多，都係隨遇而安啦。書展開唔開我都會出呢本書，但係有書展緊係更加好，我都希望書展有簽書會同大家見面。」