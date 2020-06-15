周家怡七月回巢拍醫療劇　榮歸變女主角：心情係開心同愉快

周家怡拍完ViuTV嘅《歎息橋》後，一個華麗轉身返無綫拍新劇《兒童醫院》。（資料圖片）

無綫歷年來有不少以醫療為題材的劇集，，近年嘅《跳躍生命線》、《白色強人》更係有口碑有收視。將在七月將開拍《兒童醫院》，網上流傳嘅演員名單除有羅仲謙、馬國明、鍾嘉欣等人之餘，赫然出現周家怡！由於周家怡近年與ViuTV關係良好，加上無綫出名「方丈」，所以唔少網民都認為可能性不大，之不過，原來「方丈」已轉性，因為周家怡已落實回巢，她透過經理人回覆《香港01》時，大方表示：「係會拍《兒童醫院》，但其他嘢交返比無綫公佈。心情一定係開心同愉快，因為都好耐無合作過。」

周家怡於無綫做過不少令人深刻印象的角色，當中包括《花花世界花家姐》皎皎。

周家怡於98年報讀無綫嘅藝員訓練班，唯畢業後一直未被重用，直到06年《火舞黃沙》才以「兔唇女」為觀眾認識，2012年周家怡轉投香港電視網絡，於《導火新聞線》首次擔正女主角，隨後在ViuTV的《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》中同樣是演出女主角瑪嘉烈，去年她以憑《無雙》首度獲香港金像獎最佳女配角提名，雖然最終無緣更進一步，但演技明顯已獲肯定。離巢8年，周家怡再與TVB合作，身份、地位唔同晒，加上又有羅仲謙、馬國明等對手，確係令不少劇迷期待。

+ 3 + 2

有傳新劇有何依婷

+ 19 + 18 + 17

同埋鍾嘉欣