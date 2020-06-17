【白色強人2】胡定欣馬國明唐詩詠有三角戀　視帝陳豪強勢入組

去年熱播的無綫劇集《白色強人》收視和口碑俱佳，更奪得《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳劇集」大獎，一眾劇迷和網民都期待該劇可以開拍續集。而TVB月前亦已落實會開拍續集，據悉績集鐵定於今年10月開拍。憑該劇獲得視帝的男主角馬國明 (馬明)，曾在慶功宴上表示會原班人馬上陣參與續集的演出，還會加入一些新角色。近日就有消息指，其中一個將會加入的角色，就是另一位視帝陳豪 (Moses) 所飾演的醫生，以及決定續約TVB的視后胡定欣，她也是飾演一名醫生，更會與舊愛馬國明，以及唐詩詠大搞三角戀。

郭晉安與馬國明會繼續參演《白色強人2》(郭晉安ig)

被傳以港幣3千萬包薪續約TVB，成為全台最高薪藝人的Moses，現正忙於拍攝《陀槍師姐2020》，據悉他之後還會開拍邵氏劇集《飛虎3壯志英雄》，遲些又要拍攝《白色強人2》，在疫情下依然是劇接劇忙個不停。Moses日前受訪時亦坦承他會加盟《白色強人2》，但就未知道自己的角色是怎樣的，目前劇本仍在編寫中，而他與該劇的一眾演員均已全部合作過，大讚他們都好專業，自己也十分之期待，他很少與郭晉安合作，所以都想跟對方合作一下。

陳豪將強勢加盟。(陳豪ig)

而落實續約娘家的胡定欣亦表示好期待演出該劇，她自言比較少飾演專業人士，所以感覺好新鮮，她會看多些有關醫學題材的電影做功課。她又透露其實與公司一直有約在身，不過之前有很多報道，令她彷似已被完約。對於有指她與舊愛馬明以及唐詩詠在劇中會有三角戀，她就表示相信監製會好好安排，不會拆散馬明和詩詠這個組合。提到馬明與湯洛雯拍拖，她也替對方開心，好期待跟對方再次合作。而該劇監製羅永賢就表示不會安排定欣做第三者，角色是一個有型和有態度的醫生。

定欣落實會續約TVB。(胡定欣IG)

至於早前與人夫黎振燁疑似偷食的朱智賢，由於依然復工無期，她在第一輯飾演的康橋一角將會被Out。該劇的監製直言朱智賢上一輯嘅角色已經寫到盡，就算今次再度加入，可能也只是客串形式。

Ashley形象插水。(朱智賢ig)

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