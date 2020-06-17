【潮流日常】Emma Watson加盟GUCCI、BV母企董事會　推動永續時尚

愛瑪屈臣（Emma Watson）早前剛滿30歲，她近年積極參與公眾事務，被選為聯合國全球親善大使，她不僅為女權奮鬥，同時又推廣環保概念，如今她更加盟國際奢侈品公司開雲集團（Kering）董事會，成為永續委員會主席，將環保議題伸延到奢侈品牌上。

Emma Watson一向致加推廣環保，加盟國際奢侈品公司開雲集團（Kering）董事會，成為永續委員會主席。（IG截圖／Kering）

開雲集團原名巴黎春天集團，旗下有GUCCI、BOTTEGA VENETA、Saint Laurent、Alexander McQueen等品牌。時裝業是造成全球污染的第二大產業，近年永續性（Sustainability）和碳中和（Carbon Neutral）成為時尚界的「綠色」關鍵字，備受年輕一代關注，Emma Watson負責的永續委員會，是開雲近期致力推廣的重點議題，希望透過新計劃，展現品牌持續為人類和地球可持續發展作出承諾與貢獻。

Emma Watson是當代最具影響力女星。（VGC）

除了Emma Watson之外，內地女性企業家柳青、前瑞士信貸首席執行官譚天忠等人都將加入集團董事會。Emma Watson作為全球最知名女星之一，一直以來又為環境保育的推廣方面不遺餘力，不時公開分享她自己所穿的永續概念服裝造型，又贊助可持續時尚服務平台「Good on You」，相信她無論是知名度，還是決策方面，都是最佳人選。