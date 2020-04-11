【潮流日常】阿婆舊衫才是最潮單品　穿搭博主教你襯出高級感

「快時尚」以平價和推出速度快吸引消費大眾，然而卻造成資源浪費，時裝業成為造成全球污染的第二大產業，產生了全球20％的廢水和10％的全球總排碳量。近年永續性（Sustainability）和碳中和（Carbon Neutral）成為時尚界的「綠色」關鍵字，大家提倡環保，舊衣重着，不要再傷害地球。

內地一名穿搭博主「hello我是沱沱」，在網上分享穿搭教學，擁有逾200萬追隨者，早前她推出一條「改造婆婆衣服」的短片，利用外婆的舊衣，重新配搭，穿出High Fashion的感覺。

穿搭博主「hello我是沱沱」利用外婆的舊衣，重新襯出至潮穿搭，將舊衣起死回生。（影片截圖）

沱沱將外婆過年時整理出一些準備送人的舊衣回收，包括一件格仔大褸、紫色碎花背心以及一件湖水綠的玫瑰花紋翻領毛衣，雖然每件都超過40年歷史，但質素非常好，經歷這麼多年都沒有走樣褪色。雖然如此，這幾件阿婆衫跟時尚似乎沾不上邊，原本沱沱對自己的信心也不大，擔心會「翻車」，不過出來的效果令人驚艷。

第一件：Oversized 格仔大褸

其實這兩年又吹起Oversized大褸復古風，金多美在韓劇《梨泰院Class》中，也有類似的造型，墊肩又高又橫，既復古又新潮。

直接穿上這件格仔大褸顯得老氣。（影片截圖）

沱沱用這件大褸配搭出3個新造型，點擊圖片：

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第二件：紫色碎花夾棉背心

大媽味十足的顏色和碎花，一度難倒沱沱，不過她想到背心外穿，配搭黑色的西裝褸和白色襯衫，作為點綴，令人眼前一亮！

大媽味濃的碎花背心，一度難倒穿搭博主。（影片截圖）

近年流行背心外穿，沱沱利用這個趨勢，配搭出3種截然不同的風格，非常驚喜！點擊圖片：

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第三件：玫瑰花紋翻領毛衣

阿婆級人手一件的單品，驟眼看會覺得好娘，但造工相當不錯，玫瑰花上還有碎閃石點綬，花一點小心思，利用它的優點襯搭出優雅造型。

這件阿婆冷衫真的很難駕馭！（影片截圖）

博主利用這件阿婆冷衫襯出兩種風格，點擊圖片：

其實很多舊衣的物料和造工都比現今快時尚的時裝要好和耐用，沱沱將舊衣起死回生，大家都不妨問姨媽姑姐有哪些舊衣不要，拿回來試試重新穿搭，一來又可以減少浪費，二來又能為舊衣重新賦予生命！

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