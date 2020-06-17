【多圖】韓YouTuber Freezia撞樣IZ*ONE張員瑛　激好身材火速上位

近日韓國YouTuber宋智雅Freezia，因與女團IZ*ONE成員張員瑛撞樣而爆紅。經營個人頻道短短9個月，已有超過35萬粉絲訂閱外，IG追蹤人數也快速上升至26萬，成為現時韓國話題性最高的YouTuber之一。

Freezia身材非常好，她曾公開腰圍只有20至21吋。（IG/@dear.zia）

未知剛畢業於漢陽大學的Freezia是否因擅長舞蹈，擁娃洋洋五官的她，身材可說是非常纖瘦又火辣！而她也不吝嗇自己的姣好身材，不時在IG大曬性感照，向粉絲大派福利。而Freezia亦一直被指與IZ*ONE張員瑛相似，近日二人終於見面並合照，不少粉絲都笑言兩人就像親姐妹一樣，表示如果張員瑛是走清純路線的妹妹的話，1997年生的Freezia就是走異國路線的強勢姐姐。

Freezia一直被說與張員瑛撞樣，近日二人終於見面並合照。（IG/@dear.zia）

網友形容Freezia和張員瑛就像兩姐妹一樣。（IG/@dear.zia、official_izone）

Freezia與張員瑛撞樣成為話題，連帶她的人氣都直線上升，成為最近韓國人心中最火紅的YouTuber之一。Freezia的個人頻道除了分享時裝和生活相關的影片外，亦能見到她跳舞和打碟的畫面，盡展多材多藝的一面。經常濃妝示人的她也會大方在YouTube公開素顏，帶給觀眾耳目一新的感覺。

Freezia大方分享自己瘦身的方法，人氣直線上升中！（IG/@dear.zia）

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