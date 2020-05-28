【多圖】15歲張員瑛@ IZ*ONE嫌腿太長求P短　粉絲：最羨慕的困擾

韓日限定女團IZ*ONE將於6月15日推出新專輯，與TWICE、Red Velvet和BLACKPINK等女團一同展開6月的女團大戰。近日就新冠肺炎疫情，韓星行程大受影響，但IZ*ONE都不時上傳幕後影片，持續與粉絲溝通。其中一條影片中，15歲的張員瑛再次因一對大長腿而成為話題。

IZ*ONE張員瑛竟嫌腿太長而要求修圖。（YouTube截圖）

影片中的張員瑛與曹柔理在拍攝場地打卡留念，誰知道二人看過照片後一同爆笑。原來曹柔理意外把張員瑛一對長腿，拍到足足2米長，就連張員瑛本人也說：「拍得好像修過圖一樣，長度拍得那麼奇異不能上傳了…要修圖把腿修短才能上傳…」嫌棄自己的長腿過長。影片公開後立即成為網上熱話，不少網民都留言「第一次見到提出修短腿長的人」，形容是最羨慕的困擾。

張員瑛自出道起已因一對大長腿而成為話題。（IG/@official_izone）

點撃睇張員瑛逆天大長腿：

+ 18 + 17 + 16

今年即將16歲的張員瑛自參與選秀節目《PRODUCE 48》，已因170厘米的身高，以及12等身逆天大長腿而成為焦點，而正值青春期的她更是持續長高。去年IZ*ONE出發美國紐約參與演出時，一張路人用手機隨便拍下張員瑛的照片亦曾瘋傳一時，在零修圖的情況下，只見她的身材比例與上鏡一樣完美。

張員瑛長相甜美，又有「小全智賢」之稱。（IG/@official_izone）

按圖睇更多張員瑛美照：