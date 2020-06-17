李嘉欣坐一億遊艇出海享受家庭樂　劉鑾雄七億買遊艇顯孝心

夏天將至，不少城中名人都趁機相約出海消暑，李嘉欣日前就一家三口坐遊艇出海享受家庭樂，她寫着：「天氣不好，但三個人一起就好。」嘉欣坐着的豪華遊艇是出自意大利品牌Azimut，屬世界十大知名品牌之一，據指遊艇造價8百多萬歐羅，接近港幣1億。船身採用碳纖維製造，提高其穩定性，Azimut共有5個系列，其中船身最長的巨人系列中，Grande 35 METRI總長35米，售價1260萬歐羅，即港幣近1.1億。

李嘉欣日前就一家三口坐遊艇出海享受家庭樂。（李嘉欣微博圖片）

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數到遊艇之最，不得不提「大劉」劉鑾雄在2010年以高達港幣七億購入級豪華遊艇，並以母親劉葉淑婉命名的「Lady Lau」，盡顯孝心。「Lady Lau」五層高，以電梯連接，室內面積超過一萬呎。遊艇出自意大利著名品牌Codecasa，船廠以慢工出細貨見稱，每年生產的豪華遊艇不超過五艘，由船身到室內設計都是度身訂做，完全符合超級富豪的口味。這艘海上巨無霸因船身太巨形，香港未有適合的停泊位，5年後，大劉以約港幣4億售出，新買主將遊艇改名為「M.Y. Double Down」。

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