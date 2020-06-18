鄭希怡內地唱跳成焦點　TVB上半年劇集女主角都有組女團潛質？

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》在上周五（12日）播出後引起很大迴響，當日收視即破億，30位已出道女星在台上大放異彩，令30歲以上的藝人成為話題中心。而鄭希怡（Yumiko）憑藉《Bad Boy》獲得84分，位列第七，出色的台風和強勁的氣場征服不少觀眾。

其實香港也有很多30歲以上的出色藝人，除了本職之外，私下也識得畫畫、跳舞、樂器等，各有所長。如果單以TVB上半年播出的劇集女主角來看，其實已經可以組成一個不錯的「女團」，說不定相當有話題。

以下盤點2020年上半年無綫劇集30歲以上女主角：

《黃金有罪》姚子羚

姚子羚於2003年拍攝首套劇集《當四葉草碰上劍尖時》，其後多數擔任小配角。在2005年的《酒店風雲》中，她以鄭可兒一角受到觀眾矚目，之後慢慢晉升至二線。2015年，子羚憑藉在《張保仔》首次獲得《萬千星輝頒獎典禮2015》「最佳女配角」。而在今年年初播出的劇集《黃金有罪》中，她更擔任第一女主角，收視不俗。其實子羚曾在big big channel開Live唱過歌，當時不少網友大讚她唱歌好聽，而且不時都會表演唱歌，或者子羚可以做女團Vocal。

子羚今年11月即將年滿40歲，真是看不出。（Instagram@elaine_yiu）

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《法證先鋒IV》李施嬅

李施嬅於2003年參選港姐，其後簽約無綫拍劇，雖然多在劇集中擔任配角，但多年以來她演技漸長，2017年，她以微電影《Once More》獲得European Cinematography Awards和Los Angeles Film Awards的最佳女主角。在去年主演的《金宵大廈》中分別飾演空姐Alex和60年代舞女Coco，表現備受認可，同年還憑藉加拿大劇集《Blood and Water》（血與水）中的女殺手一角入圍「第7屆加拿大銀幕獎」女配角。而李施嬅不止演得，還識彈鋼琴，且唱得跳得，絕對有做女團的潛質。

李施嬅已於去年離開TVB。（Instagram@selenaleelalee）

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《大醬園》朱晨麗

朱晨麗自幼開始學習舞蹈，由拉丁舞到中國舞，10歲便被上海著名芭蕾舞舞團錄取，16歲便來到香港演藝醫學院就讀舞蹈藝術系，功底扎實。由家鄉蘇州到上海，再到香港，朱晨麗都隻身打拼，當中冷暖自知。而事業上，朱晨麗近年來也逐漸彈起，榮升女主角，去年更憑藉台慶劇《多功能老婆》入圍《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」。如果她加入女團，自然是舞蹈擔當。

朱晨麗10歲已離開家鄉發展。（Instagram@rebecca_zhu）

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《十八年後的終極告白》、《降魔的2.0》黃智雯

另一位實力強勁的「舞蹈擔當」要數黃智雯，相信大家對她的舞蹈都不會陌生，與朱晨麗一樣，都是舞蹈出身，主修音樂劇舞。去年還曾拍攝真人騷《一個因去跳舞》，體驗女團式地獄特訓，最後更加入韓國女團Gu9udan唱跳一番，短短兩日記數Step與走位，獲得觀眾大讚。而演藝事業方面，黃智雯也是經歷了很長一段時間的配角才慢慢擔正，演技備受好評。

黃智雯跳舞能力出眾。（Instagram@wong_manman）

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《那些我愛過的人》黃翠如

黃翠如由有線到無綫，主持到演員，形象親民貼地，深受大眾喜愛。自從2018年與蕭正楠宣布結婚後便大量減產，兩年未有影視新作推出。《那些我愛過的人》亦是她婚後的首個劇集，有別於以往的愛情劇，今次她跳出舒適圈，挑戰寡婦角色，令人驚喜。而主持出身的翠如，是不是可以擔任女團中Rapper呢？

黃翠如婚後減產不少。（Instagram@wongtsuiyu）

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《那些我愛過的人》陳自瑤

陳自瑤2001年由模特兒出身，至今已經19年，2004加入無綫之後，多年來也基本是做配角，而在該劇中，她身穿紅色蕾絲泳衣出場，一展玲瓏浮凸的好身材，令人驚艷。自從2011年與王浩信結婚後，陳自瑤的工作重心逐漸轉移至家庭，隨着王浩信的事業扶搖直上，伴隨不少花邊新聞，兩人更屢傳婚變，不過陳自瑤多次都為老公護航。在2012年的《耀舞長安》中，她曾跳過一段舞，當時亦獲得不少網友大讚，也許她可以擔任女團中的舞蹈或門面。

Yoyo在新劇中的出場令人驚艷。（Instagram@chenchiyiu）