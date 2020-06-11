【怪你過分美麗】以經理人視覺觀圈內百態　秦嵐：多數同現實相似

由秦嵐、高以翔主演的劇集《怪你過分美麗》首播後好評不斷，以秦嵐飾演的「奇麗文化」經紀總監莫向晚的視覺，縱觀內地娛樂圈百態，揭露圈內現象。秦嵐在直播時也坦言劇中大多數情景都與現實相似，劇情源於生活。

秦嵐於10日的直播中解答了不少劇集相關話題。（視頻截圖）

面對突發事件首要是控評、壓制輿論與引導話題

劇集從一開頭就是會轟動娛樂圈的突發事件。當紅流量小花林湘（郭曉婷飾）為情服安眠藥自殺，並在網上發布了暗示自殺的消息，當時她已經危在旦夕，按照常理，她應該被及時送往醫院。不過，作為經理人的秦嵐，首先要做的是壓制網上輿論，讓同事幫助該小花咋家中催吐，原因如下：

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縱使經理人與藝人之間有情感，但在面對突發事件時，她考慮更多的是利益，牽一髮而動全身，藝人的一舉一動與背後的利益鏈條息息相關，因此面對突發事件，首先做的就是控評、壓制輿論，以及引導其他話題。

藝人被資本操控 做事身不由己

當郭曉婷被救醒之後，情緒失控，不停哭鬧自己不要做明星，在秦嵐看來，「OK，馬上清算違約金以及賠償款」。猶如劇中所講，經理人就好似商人，藝人就是她們的「商品」，新生藝人只能被背後的資本操縱，身不由己。

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新劇爭番位、炒CP

面對新劇開機，秦嵐與製片人首先爭論男女主角的番位，再與其談判炒自家公司藝人CP，即郭曉婷與王子異飾演的徐陵一起參演。製片人還表示，如果郭曉婷可以在頒獎禮上拎最佳女主角，那麼片酬可以翻倍。

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威逼利誘藝人續約

聽聞對手公司想拉攏自家小鮮肉藝人王子異，明明合約還有3年，但秦嵐立即與其續約，更好言好語告知對方是公司的一哥，所有資源都會傾向他，分賬亦由55變為37，但違約金也由原本的300萬變為1300萬。

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經理人收買幕後關係 女星搶佔中心位

到了頒獎典禮，各大公司都為自己藝人討好、收買負責人，拍照時當紅小花與息影影后爭奪中心位，個個皮笑肉不笑，明爭暗鬥。

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除此之外，劇集後續還會演繹出更多娛樂圈的暗潮洶湧，包括當紅藝人帶資進組、床照流出、綠幕摳圖、摧毀藝人形象等，這些現象在觀眾看來只是圈中的冰山一角，也許現實比起劇中有過之而無不及，同時也感嘆經理人的八面玲瓏，面對各類公關危機如何快速、準確應對，權衡利益，舒緩藝人壓力，處理各方面人際關係等。