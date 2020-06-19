那些我愛過的人│黃翠如被批演技差心情低落：覺得自己冇資格演戲

黃翠如繼《溏心風暴3》之後苦等三年，今年終於有新劇《那些我愛的人》上演，憑劇中方樂汶角色再度成為視迷焦點。過往她經常受到網民評擊木無表情演技差,但今次《那些我愛的人》飾演喪夫兼要獨力照顧兩個小朋友的媽媽，演技開始受到網民肯定，今日（18/6）翠如出席劇集宣傳時，就此接受《香港01》訪問，她坦言：「其實我哋做演員好多時，都要好接受有人鍾意你，亦有人唔鍾意你，其實呢兩年嚟我係有去進修演技，但無可否認人哋嘅批評，亦係俾我嘅一種動力。」

黃翠如經常受到網民批評演技差，她坦言會欣然接受。（陳順禎攝）

翠如又指過往很怕被人批評，常自責自己變得毫無自信心，反問自己是否有資格生存在演藝圈，「咁啱呢兩年經歷多長大咗，明白做我哋呢行個心要夠強，去接受晒所有人嘅嘅批評，所以對於一啲讚美就唔好驕傲，唔好嘅批評都唔好因為而自卑。」（李佳芯被飛由你頂上，怕唔怕人哋將你同佢嘅演技比較？）翠如坦言：「其實我好多時候演戲都係做後備，咁所以喺我嘅角度已經覺得好好，可以做後備，起碼都有工作做。（唔介意做後備？）我慣架啦！」

李佳芯被飛，黃翠如臨危受命頂上，翠如笑言不介意做後備。（陳順禎攝）