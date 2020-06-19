余文樂與日本買手店合作　打造MADNESS TOKYO變日本潮牌

余文樂（Shawn）於2014年創立品牌MADNESS，多年來與不少品牌發售聯乘系列，包括Neighborhood、New Balance、A Bathing Ape等。最近，日本買手店STUDIOUS TOKYO將於深圳開設第二間國內分店，為慶祝開業，STUDIOUS與MADNESS打造全新支線「MADNESS TOKYO」，更邀請藝術家Kosuke Kawamura設計，包括Forest、Skull、Collage、City、Money等五種圖案，當中Skull以余文樂的狗仔為主角，而之後的MADNESS TOKYO系列都將由日本製作，並在STUDIOUS獨家發售。

點擊下圖睇MADNESS TOKYO x Kosuke Kawamura系列：

值得一提的是，今次的MADNESS TOKYO在Logo上似乎也發生了巧妙的變化，在「MDNS」的兩邊將「MAD」、「NESS」換作「TYO」與「JPN」，並在Logo下標註「MADE IN JAPAN」，以黑白呈現，似乎搖身一變日本品牌。

MADNESS創立初期只有網店，2016年於北京設立專賣店，一度受到不少粉絲以及潮人追捧。但其後品牌飽受抄襲爭議，加之他處理敏感問題不當，今年3月更推出「5+1手勢」T-shirt，掀起網友怒火，形象大跌。

沉寂一排之後，在今個月初，MADNESS搶先在淘寶天貓旗艦店推出官網都未上架的新品，當中一件灰色Logo Tee被網友認出與1998年Supreme x WTAPS的聯名Tee相似度高達99%，陳冠希更在20年前就已着過，品牌再次遭到網友炮轟。不知道日後的MADNESS TOKYO會如何呢？

兩件Tee幾乎如出一轍。（網絡圖片）