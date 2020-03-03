陳冠希時裝店售潮Tee疑狙擊余文樂　網民猜測：no lok666？

余文樂 (樂仔) 和陳冠希 (Edison) 曾多次在電影中合作，不過兩人並沒有因此而成為好友，反而不和傳聞就傳足咁多年。兩人多年前被傳因為阿嬌而導致兄弟反目，有傳樂仔當年與阿嬌合作電影《一碌蔗》時傳出緋聞，而當時阿嬌正與Edison交往，二人就成為了情敵。兩人更被指差點在2003年舉行的《勁歌金曲頒獎禮》打起來。事隔多年，至今兩人不和傳聞依然甚囂塵上，加上兩人都是走潮人路潮，又同樣各自創立了自家的時尚服飾品牌，故兩人近年一直被網民視為宿敵。

樂仔與Edison兩人不和傳聞依然甚囂塵上。(ig@lok666、ig@edcee3000)

而Edison有份創立的時裝店Juice Store，今日就於其IG專頁出post介紹店中最新的潮流服飾，當中包括一件前面印有禁止「666」圖案的白色短袖Tee，是品牌 who decides war By Ev Bravado的出品，並於Edison旗下的時裝店有售。666是魔鬼的代號，而該件Tee的正面就印上一個小女孩牽住一位疑似耶穌的手，並指住問：「What happen to your hand？」此post一出即引起了網民的熱議，由於樂仔的IG帳號是lok666，666亦已是成了他的代號，難免令人覺得Edison疑有串爆樂仔之嫌。加上昨日樂仔被內地網民誤會是「港獨」份子，搞到要出道歉post澄清，Edison旗下店舖在此時出呢個post，可謂相當巧合兼非常之敏感。有網民就留言表示：「no lok666？」亦有人覺得陳冠希：「落井下石！」今次肯定又多一堆花生友啦！

品牌 who decides war By Ev Bravado嘅設計。(ig@juicestore)

點擊下圖該格睇呢件Tee嘅設計，以及網民嘅留言：