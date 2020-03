陳冠希時裝店售潮Tee疑狙擊余文樂　網民猜測：no lok666？

余文樂 (樂仔) 和陳冠希 (Edison) 曾多次在電影中合作,不過兩人並沒有因此而成為好友,反而不和傳聞就傳足咁多年。兩人多年前被傳因為阿嬌而導致兄弟反目,有傳樂仔當年與阿嬌合作電影《一碌蔗》時傳出緋聞,而當時阿嬌正與Edison交往,二人就成為了情敵。兩人更被指差點在2003年舉行的《勁歌金曲頒獎禮》打起來。事隔多年,至今兩人不和傳聞依然甚囂塵上,加上兩人都是走潮人路潮,又同樣各自創立了自家的時尚服飾品牌,故兩人近年一直被網民視為宿敵。

樂仔與Edison兩人不和傳聞依然甚囂塵上。(ig@lok666、ig@edcee3000)

而Edison有份創立的時裝店Juice Store,今日就於其IG專頁出post介紹店中最新的潮流服飾,當中包括一件前面印有禁止「666」圖案的白色短袖Tee,是品牌 who decides war By Ev Bravado的出品,並於Edison旗下的時裝店有售。666是魔鬼的代號,而該件Tee的正面就印上一個小女孩牽住一位疑似耶穌的手,並指住問:「What happen to your hand?」此post一出即引起了網民的熱議,由於樂仔的IG帳號是lok666,666亦已是成了他的代號,難免令人覺得Edison疑有串爆樂仔之嫌。加上昨日樂仔被內地網民誤會是「港獨」份子,搞到要出道歉post澄清,Edison旗下店舖在此時出呢個post,可謂相當巧合兼非常之敏感。有網民就留言表示:「no lok666?」亦有人覺得陳冠希:「落井下石!」今次肯定又多一堆花生友啦!

品牌 who decides war By Ev Bravado嘅設計。(ig@juicestore)

點擊下圖該格睇呢件Tee嘅設計,以及網民嘅留言: