Coffee林芊妤走過低谷愈挫愈強　過來人寄語：從批評中反思和進步

Coffee林芊妤曾經歷過人生低潮，嚐過一般人無法理解的辛酸，因為負面新聞多年來備受攻擊，但她愈挫愈強，如今成為香港百萬訂閱的YouTuber。（IG圖片／Coffeecoffee89921）

林芊妤（Coffee），一個本來寂寂無聞的無綫姐仔，因為「殘廁事件」而一沉百踩，如今搖身一變，成為繼鄧紫棋（G.E.M.）之後第二個YouTube破百萬訂閱的香港藝人，是每個女生減肥的榜樣。 許多人都好奇她如何走過低潮和面對惡意的攻擊，Coffee在社交網站輕描淡寫地用一百多字，分享自己面對逆境的方法：

經常有人問，我以前是如何從低潮走過來，又如何應付惡意攻擊，這方面我可算是專家喔，首先要從批評中反思和進步，不斷增值自己，也調節好心理素質，成為自己的太陽，過著有意義的生活，讓他們繼續活在你的陰影裏，而遇到心情差的時候，跟自己說句，壞情緒一定會過去的，最後要記住，遇強我們就會自然變得越強，這就是我的答案啦。 林芊妤

Coffee林芊妤的身材是不少女生夢寐以求的體型，但她原本的身材並不完美，這是她靠後天努力練回來的。（IG圖片／Coffeecoffee89921）

被TVB放棄 迫使離開舒適圈往外面闖

Coffee 19歲加入TVB，發生「殘廁事件」之前，她本來只是一個別人叫不出名字的閒角，如果沒有這件事，她會繼續留在電視城裡，安安份份做一個等運到演員，她曾說過：「我只會繼續浮浮沉沉，不會捨得離開。」以她本來的性格，不知道自己該何去何從，TVB提早解約的決定反而推她一把，迫使她改變，離開這個舒適圈往外面闖。

Coffee拍片教瑜伽，成為新一代減肥教主。（IG圖片／Coffeecoffee89921）

迎難而上才能乘風破浪 將危機逆轉為機會

“What doesn't kill you makes you stronger.”Coffee也不是天生強大，一個年輕女生，背負一個負面的名聲，成為千萬人茶餘飯後的話題，內心的那種煎熬，別人無法理解和體會。她曾經有段時間深陷絕望中，甚至覺得「明天不會來」，因為情緒影響，導致兔疫力出現問題，令她上了肌肉萎縮的硬皮症。

人是從細味苦難中成長，一個大浪蓋過來，要不被它擊垮，要不就是乘風破浪，逆轉危機。就是這種絕境，迫使Coffee迎上巨浪，發揮個人之長，在網上教起瑜伽，反而挾負面新聞帶來的知名度，將自己承載到一個更美好的位置，成為新一代「減肥教主」。

Coffee不僅成為百萬YouTuber，收入比在TVB時高出不知多少；原本以為不會有幸福，如今擁有一個美好家庭，有可愛的兒子和支持自己的老公。Coffee曾經說過：「你只要相信下一秒會發生好事，就一定會發生。」

Coffee一家三口，非常幸福。（IG圖片／Coffeecoffee89921）

相信雨後一定有晴天。（IG圖片／coffee89921）

絕路？不！是新出路！

當你以為自己的人生就這樣每天重覆上班下班，用同一個模式走下去，難關的出現，就是要改變你人生的軌跡。如果你覺得自己好像被趕上了絕路，甚至有一種「天要亡我」的挫敗感覺，何不將它看待成，是上天千方百計讓你知道，這條路不適合你，給你一個機會開闢一條新路？

「上帝關上你的門，會為你開一扇窗」，如果你看不到這扇窗，就拆牆找出路吧！

Coffee從低潮中走過來，戰勝負面情緒，愈挫愈強，沒有被逆境打敗，反而活出更精彩的人生。（IG圖片／Coffeecoffee89921）