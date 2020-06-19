李嘉欣18歲選港姐奪冠　因失落最上鏡小姐心碎：衝入後台立即喊！

時光荏苒，李嘉欣將於周六（20/6）踏入50歲，日前她在個人Instagram分享胞姊李家明以及多名朋友為她開「入五」生日會的合照，只見這位「香港第一美人」美貌如昔，跟32年前她當選港姐冠軍時的樣子幾乎沒兩樣。

想當年，年僅18歲李嘉欣以大熱姿態稱霸「1988年度香港小姐競選」，勇奪冠軍和國際親善小姐兩個獎項，咦，似乎數漏了最上鏡小姐？實情是，她只在「1988年度國際華裔小姐競選」奪得這個殊榮，就連她本人亦承認，那時候因為在港姐準決賽失落「最上鏡小姐」而心碎，衝入後台爆喊。

撰文：游大東

32年前，李嘉欣以大熱姿態勇奪港姐冠軍，但失落最上鏡小姐。（網上圖片）

只可以說是「曼德拉效應」惹的禍，回憶從來都不可靠，所以每當講起李嘉欣選港姐艷壓全場，理所當然的認為，她就是「最上鏡小姐」得主，不過獲得這項殊榮的其實是亞軍陳淑蘭。多年後舊事重提，蘭子亦覺得不可思議。

一直整理本地和海外選美歷史的個人網站「misshongkongpageant.com」（Johnny's Pageant Page），於「1988年度香港小姐競選」的那頁，引述一段陳淑蘭說的話，雖然沒有列明出處，但網主強調已經考證該段資料。

陳淑蘭才是「1988年度香港小姐競選」的「最上鏡小姐」得主。（網上圖片）

一滴水令李嘉欣痛失「最上鏡小姐」

蘭子憶述當年參選，已知李嘉欣是大熱：「個個都估李嘉欣拿『最上鏡小姐』，怎會輪到我？即使你今日問我，我都覺得應該是李嘉欣拿，但偏偏世事就是這樣奇妙。」為何李嘉欣會失落這個重要獎項？原來跟一滴水有關。

話說當年無綫安排港姐一眾佳麗，和杜德偉飛往泰國芭堤雅拍攝外景，其間大會安排「最上鏡小姐」評分環節，蘭子說：「影到她時，剛巧有水花入眼，就矇了眼，輪到我時就靚一靚，當然高分。」

另一個原因跟評判有關，當年韓國天王趙容弼獲邀擔任準決賽嘉賓和評判，與新加坡女歌手谷行雲和肥媽（Maria Cordero）一同演唱《共同渡過》，而趙氏就是令蘭子奪獎的關鍵人物：「原來韓國人喜歡臉圓的女仔。」

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陳淑蘭憶述當年無綫拉大隊到泰國芭堤雅為佳麗拍外景，結果李嘉欣因為水花入眼，而影響在鏡頭前的表現，反觀她自己則獲得較高分數，最終得獎。（VCG）

18歲沒經歷挫折 輸獎心碎衝入後台爆喊

雖然李嘉欣最終成為港姐冠軍，但原來輸掉「最上鏡小姐」一事對她打擊甚大。2014年10月，李嘉欣出席汪明荃主持的無綫節目《女皇的盛宴》時舊事重提。「我想贏，但自己好幼稚，衝入後台哭個不停。」

2015年，她再於內地節目《魯豫有約》解釋為何會爆喊。「當初參選時覺得自己不會入圍，但後來報紙一直寫：她肯定會拿最上鏡小姐！女孩子的心態是：每個人都覺得我可以，其實我應該可以，但是又不知道自己表現不好。」

主持魯豫聽到她這樣說有點疑惑：「最上鏡小姐不就是比誰最上鏡嗎？」李嘉欣繼續解釋：「起碼你上台時要有自信，如果你沒有那個氣勢……那時候大哭，是因為覺得好像讓人家失望，也從來沒試過失敗，所以當時衝進後台便馬上哭，是心碎的感覺。」

李嘉欣承認當年因為輸掉「最上鏡小姐」感心碎：「當年才剛剛18歲，太幼稚了！」（VCG）

李嘉欣2008年嫁給富三代許晉亨，婚後過着少奶奶的幸福生活，婚後繼續在幕前活躍，保養得宜，美貌如昔，點擊下方圖輯睇下「香港第一美人」有幾靚：