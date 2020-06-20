【便利店新星】金裕貞破格演不良少女　第一集就獻吻池昌旭

由池昌旭和金裕貞等主演的韓劇《便利店新星》昨天（19日）首播，錄得最高收視6.6%。雖然收視平平，但第一集的話題性已非常高。童星出身的金裕貞破格做壞學生外，她更在首集就獻吻池昌旭令觀眾驚訝。

童星出身，拍過《雲畫的月光》的20歲金裕貞這次拋開清純乖女形象，飾演又有「少女中的九龍城寨」之稱的不良少女。開場就大展打架實力外，金裕貞又講粗口又食煙，惡女角色頗有新鮮感。不過講到昨晚最經典一幕，相信必定是仍是高中生的金裕貞請求池昌旭買煙後，男方主動要她戒煙，於是金裕貞就突然飛撲池昌旭獻吻，並講到「哥哥是第一個叫我戒煙的人」。

金裕貞破格演不良少女，相當有新鮮感。（SBS截圖）

按圖睇金裕貞有幾打得！

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一吻定情後，金裕貞於三年後再次與池昌旭相遇。身為便利店店長池昌旭因經營店舖艱難，只好張貼招聘廣告，而金裕貞就是唯一的應徵者。兩人再次見面，池昌旭假裝已經不記得金裕貞，只是想想盡辦法把她趕走。不過金裕貞比想像中「激」，趁池昌旭睡着時穿起制服開始工作，更意外地令便利店人流變多。《便利店新星》是一部結合趣味元素的劇集，相信觀眾都非常好奇兩位相差12年的主角會擦出麼花火。

金裕貞第一集就飛撲池昌旭獻吻！（SBS截圖）

點撃睇金裕貞獻吻池昌旭過程：