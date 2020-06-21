學是學非｜「是非精」何泳芍被陳欣茵取代　無故被剔走：好唔捨得

《學是學非》今年初就大換血，黃心穎、梁嘉琪和湯洛雯三位「是非精」畢業之外，同時也新增了何泳芍（Honey）、陳詩欣（Eunice）和戴祖儀（Joey）入替，有新面孔之餘又受網民歡迎。

今輯《學是學非》有何泳芍、陳詩欣、戴祖儀、鄺潔楹、麥美恩、劉穎鏇、張寶兒、馮盈盈和何依婷，9個「是非精」（左起）。（《學是學非》電視截圖 ）

近期節目組亦安排了原本屬於《#後生仔傾吓偈》的陳欣茵（Yanyan）空降，再令主持人數增加至10位，不過節目的忠實Fans對這位新「是非精」似乎不太受落，在討論區上批評她的表現。正當大家討論得興起之際，近日又傳出何泳芍（Honey）被調離《學是學非》，不再出任「是非精」。

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陳欣茵（Yanyan）（圖左）加入《學是學非》接替何泳芍（Honey）（圖右）。（《學是學非》電視截圖 / IG@honeyho_mermaid）

有傳何泳芍仍是「將軍澳山頭文化」下，電視城中高層權戰鬥的犧牲品，不過可能性就不大，因為同屬香港小姐出身的馮盈盈（FYY）和劉穎鏇（Tiffany）等仍然相安無事。何泳芍（Honey）接受《香港01》訪問時，就表示自己尊重公司安排。「我都唔知點解，唔開心就一定有㗎啦，話晒拍咗咁多集，始終有感情同埋唔捨得，不過公司有另外安排其他工作嘅，都唔擔心。消息出咗之後，都有好多人同我講好支持我，我都相信每個人都有自己特色嘅。放心啦，我會繼續努力工作㗎。」

何泳芍（Honey）都不少粉絲支持。（《學是學非》電視截圖 ）

對於這次的主持調動，她就坦言對收入影響不大。「都唔會呀，好期待試多啲唔同新嘢。呢半年大家都好辛苦，所以都係繼續努力，做好自己本份。公司有乜嘢工作畀我我都會嘗試㗎，暫時都係拍吓劇同做主持，嚟緊希望可以試多啲新嘢做唔同角色。近排都學緊巴西柔術，希望遲啲會有機會做打女，裝備好自己先。」

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何泳芍（Honey）身材好Fit。（IG@honeyho_mermaid）

何泳芍（Honey）本身還是一名自由潛潛水教練。（IG@honeyho_mermaid）

最後她更補充：「呢個節目嘅主持不嬲都會增加或調動，我一直都係客席主持，所以大家都唔使出奇嘅。遲啲我就會喺第二度見大家啦！」

何泳芍（Honey）由參選港姐而來一直都是網民討論焦點：