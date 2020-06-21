蕭亞軒祝柯震東29歲生日快樂　竟遭網民封殺　英文反擊超霸氣

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台灣男演員柯震東日前在IG發文祝自己29歲生日快樂，不少好友也都留言祝福，舊愛蕭亞軒也是其中之一，不料有網友卻留言表示要封殺這兩人，讓蕭亞軒忍不住跳出來直言網友「瘋了」！

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柯震東2014年因為吸麻被逮後，慘遭中國大陸封殺，演藝事業陷入低潮多年，日前他在IG發文祝自己生日快樂，蕭亞軒留言祝福，希望他在接下來的一年一切都好。不料微博上有網友留言表示「一起封殺」，蕭亞軒看到後忍不住發文回擊：

U are crazy .. everyone makes mistakes.. have you ever thought he is so much healthier thank you expecially our health（你瘋了，每個人會犯錯，有沒有想過他已變得很健康，謝謝你這麼關注我們的健康）
蕭亞軒

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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