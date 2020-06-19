吳宗憲升呢做外父！　　朱立倫外甥成未來女婿青靚白淨

台灣綜藝天王吳宗憲有3個女1個仔，次女Vivian昨早告訴他，男友向她求婚成功，他說：「我傻眼，捨不得這麼早就嫁人。」

Vivian本名吳則含，她的男友Wilson背景大有來頭，原來他是朱立倫外甥。吳宗憲透露Vivian最近才把男友帶給老爸看，沒想到這麼快就求婚成功，非常錫女兒的吳宗憲說，「男生還不錯，是乖乖的讀書人。身為老爸，我當然不想她這麼早嫁出去，但緣分就是緣分。她之前念書時成績好又乖又貼心，是一個零缺點的女兒，這次給我很大的驚嚇，女兒若要出嫁，我心不會淌血啦，還是會給他們祝福，而且後續還有蠻長一段時間，就看他們怎麼發展囉。」

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吳宗憲大女兒吳姍儒、小兒子吳睿軒近年在演藝圈發展，吳姍儒之前被拍到跟廣告公司CEO的「毛帽男」交往，至今已拍了數年拖。不料，不走幕前的Vivian竟跑在姊姊前面。吳宗憲說：「姍儒是在演藝圈工作，一定會比一般上班族晚婚，而且據我所知，她一點也不急。」吳宗憲大讚Vivian成績好，原來她也跟姊姊一樣，在西雅圖華盛頓藝術大學畢業，現在在老爸的「容易文創」裡擔任總經理。Vivian對隱私極為重視，之前吳宗憲曾在IG Share了他跟吳姍儒、Vivian 3人的合照，還被她哦了一餐。

蔣豐蔚被Vivian帶往見家長後不久即求婚成功！他是朱立倫的外甥，年僅29歲，是金融界的新貴，前途無限（翻攝自中華i創客國際交流協會）

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