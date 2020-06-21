父親節｜何超蓮Po兒時合照悼念爸爸何鴻燊：下輩子繼續當父女！

每逢佳節倍思親，今日（21/06）是父親節，對不少香港人來說是一個開心又值得慶祝的日子，不過對於經歷了爸爸何鴻燊去世的何超蓮（Laurinda）來說，這個節日卻顯得有點傷感。

兒時超蓮與「賭王」何鴻燊的合影。（IG@laurinda_ho）

今日她就在IG上貼出數張兒時與「賭王」何鴻燊的合影，並寫下長文悼念父親。

「爸爸，又是特別想念你的一天，今天是父親節了。第一次沒有celebration cake，第一次沒有吵吵鬧鬧在你房間吵你起床，第一次不用想破頭你有什麼沒有的可以送。這些天一直留在家翻照片，想要找到得體的可以放在喪禮懷念你，結果十有八九都是在搗蛋的照片，而你永遠嘻嘻哈哈看著我們。

這張游泳照是你難得沒有戴著浴帽的，因爲我們還沒長大，不會趁你游泳潑水弄濕你頭髮，但你從來不會發火，都是媽媽生氣了你還負責幫忙圓過去，我的搗蛋調皮隨了你。媽媽每天被我氣的呱呱叫，你總會幫我轉移注意力，說調皮的小孩才聰明起碼她不壞，從小只要被罵就盼著你回家救我，謝謝你寵著我陪著我長大。現在的我不再調皮搗蛋了，也會替你好好照顧媽媽，你就開心的在天上跟老朋友聚會吧。

你總說為善最樂，今年的父親節禮物，我要把對你的愛發放出去，跟義工一起做活動，在街上派霜淇淋給大家吃，相信你在天上看到也會開心吧。爸爸，你辛苦了，好好的在天上享福。我們下一輩子再見，下一輩子我們繼續當父女，下一輩子讓我有機會繼續孝順你，爸爸我愛你。」

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