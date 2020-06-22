飛虎之雷霆極戰｜警匪觀塘爆槍戰　苗僑偉突然紮職做副處長救人？

無綫劇集《飛虎之雷霆極戰》終於進入結局周，上集（第25集，19/06）講到...

浩然（馬國明飾）得悉國棟（黃宗澤飾）身陷窘境，決定拼死仗義，惟殷婷（苟芸慧飾）看出他行為怪異，卻猜不出他的心意。異軍突起，A Team的超級電腦突然被西方駭客猛烈狙擊，浩然、逸敏（蔡潔飾）嚴守拒敵，及時擊潰敵人，惟浩然懷疑A Team的隱密位置慘遭洩漏，原因來自特殊記憶卡。在家成（苗僑偉飾）的勸喻下，林慧（陳秀珠飾）道出孤兒院之秘，更揚言神秘團隊已經解散，希望重回簡單生活，家成大力支持。廢置巴士內，皓月（張曦雯飾）決定棄暗投明，協助國棟尋回志斌（吳業坤飾），此時，真正的志斌終於傳來訊息。

《飛虎之雷霆極戰》進入結局周。（《飛虎之雷霆極戰》電視截圖）

入侵A Team電腦病毒程式不斷擴散，企圖不明，文龍（吳卓羲飾）與逸敏對浩然產生懷疑，國棟終於發現Sam的詭計，原來特殊記憶卡早已連接英國的人造衛星，敵方不擇手段就是要證明A Team的存在，浩然心感內疚，決定私下進行反擊戰。直屬Jaser的親衛傭兵暗中潛伏香港，態度猖獗、瘋狂，賀進生命受到威脅，與此同時，溫海（麥長青飾）帶來林慧（陳秀珠飾）的消息。特工組織的駭客終於向A Team的電腦發動總攻擊，文龍、逸敏死守最後防線，慘遭擊潰之際浩然及時趕回，以「土炮技術」成功截擊駭客；惟Sam（Lee Pace飾）的陰謀並未告吹，國棟誤墜局中之局，頓時變得孤立無援，憶及往事，原來Sam為了家族成員的安全，早已背叛組織，答應與俄國特工聯手。

下集會有鬧市搶戰！（《飛虎之雷霆極戰》電視截圖）

第26集 （06/22）就會講，溫海成功把林慧引離安全屋，賀進（陳山聰飾）的最後表白遭到無情拒絶，故痛下殺手。林慧之死讓敏儀萬念俱灰，家成把賀進列為殺人案的首要人物，誓要緝捕歸案。另一邊廂，國棟、志斌兄弟重聚，一輛神秘汽車闖入人群，直奔志斌。志斌蒙受神秘人擄走之際，一群面具殺手突然中途殺出，觀塘鬧市發生猛烈槍戰，死傷無數，國棟目睹志斌慘遭押離。Sam企圖搶奪志斌的計畫全盤失敗，痛失晶片之秘，特工組織再次施壓，揚言組織之內出現叛徒，頓時草木皆兵。國棟身受槍傷，生命岌岌可危，在皓月的協助下勉強撤離危險地帶。面具殺手的真面目終為Jaser的傭兵親軍，賀進雖然重遇志斌，礙於生死關頭故未能相認。觀塘槍戰連累無辜市民，警隊進入一級戒備狀態，家成臨危受命晉升為副處長，率領全港警隊救人破案。同時，醫院內，棟母蘇醒。

Lee Pace飾演特工。（《飛虎之雷霆極戰》電視截圖）

汪國棟（黃宗澤飾）為了救志斌（吳業坤飾），不惜以身犯險，可惜中槍頻死，皓月（張曦雯飾）見狀就抱着安慰他。劇集最後，特工組織的內鬼終於版揭開真面目，原來就是駐香港特工的Kevin（郭田葰飾）。

劇照：