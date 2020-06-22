謝安琪首開腔爆高峰引退真相：突然間唱唔到歌！

Kay接受網台《本週Jer住你》的LIVE訪問。（YouTube）

最近謝安琪（Kay）接受網台《本週Jer住你》的LIVE訪問，重提當年突然隱退之謎。其實2015年Kay在「叱吒頒獎禮」共奪 2.5 獎，為當年女歌手之冠，她與麥浚龍合唱的《羅生門》更成為唱K必點歌曲。而2016年時Kay為了生小孩，所以在事業高峰期決定休息，原來還有一個原因令她有這個決定，「嗰幾年真係對自己冇信心，我直頭係聲帶有事。我個音域係中間冇聲，係一個好奇怪現象，一係你好低音，一係你唱唔到高音。當時我情況係唱歌突然間唱唔到，我有去睇耳鼻喉科、照聲帶等，全部都冇問題。之後醫生話我好大壓力，『你最需要休息，你將唱歌放埋一邊。你唔會講講下冇咗一粒音，點解唱歌會發生呢？』個一刻我決定休息，但呢件事冇同人講過。」

Kay休息了三年不夠便提早復出，原以為她打算休息一段漫長時間，不過在2019年Kay決定舉辦第四次的紅館演唱會，她對上次一次紅館演唱會已經是2015年時候，事隔四年Kay感到怯場：「我真係驚，唔係講笑，有冇３年冇企過係舞台上面。我對上一次演唱會完咗直接休息我咁多年後我第一次企返台上我驚到不得了，當時有你Jerald係台先冇咁驚，我恨不得你企我隔離唱。」

點擊睇Kay更多靚相！

+ 13 + 12 + 11

同場加映！

【多圖】陳自瑤十年前拍《女人最痛》 劇中性感泳裝再成網絡熱話