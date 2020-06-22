飛虎之雷霆極戰｜黃宗澤中槍垂危　主角光環失效最後真係會死？

《飛虎之雷霆極戰》第26集講到觀塘鬧市爆發槍戰，國棟（黃宗澤飾）更不幸中槍，重傷垂危，最後躲藏在一架廢棄巴士中養傷。

駱Sir（苗僑偉飾）趕到廢棄巴士幫國棟做手術將取出子彈頭。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

當然，主角一定可以「捱」到最後。今集講到駱Sir（苗僑偉飾）趕到廢棄巴士幫國棟做手術將取出子彈頭。手術中，國棟竟可以在不打麻醉針之下，與駱Sir交代查案進度。術後更不需要康後期，撐支拐杖就可以同文龍（吳卓羲飾）談論案件，還顯得中氣十足。有主角光環真係唔同啲。

上集：飛虎之雷霆極戰｜警匪觀塘爆槍戰 苗僑偉突然紮職做副處長救人？

國棟（黃宗澤飾）竟然冇事。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

第27集 （06/23）講到，在浩然和逸敏努力斡旋下，棟母終於與志強（姜大衛飾）見上最後一面，彼此立下「來生再續夫妻之約」。文龍（吳卓羲飾）察覺敏儀（蒙嘉慧飾）的精神越見異常，故以自身經歷略作開解，與此同時，國棟的槍傷再度惡化，奄奄一息，家成決定冒險為他取出彈頭。國棟甫醒來就收到母親病逝的噩耗，哀痛欲絶，可惜淚線已毀，流不出半點眼淚。敏儀（蒙嘉慧飾）嘗試以催眠術紓解心裡創傷；傭兵纏身，賀進（陳山聰飾）為助志斌（吳業坤飾）脫離困境，不惜揭開父子關係，證據確鑿，志斌無奈接受殘酷現實。賀進突然來電，其主要目標卻是家成，賀進猛然提出雙方合作的要求。文龍奉命接應國棟，並道出家成的步署，警方企圖設下天羅地網，把犯罪份子一網打盡，國棟忽然要求文龍代替自己殺一個人。

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